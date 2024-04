Remo já contratou mais de dois times de reforços e não alcançou objetivos do primeiro semestre

O Remo contratou mais de dois times completos de jogadores novos para a temporada de 2024. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão trouxe para este ano 27 novos atletas. Apesar da busca feroz ao mercado de transferências, o Time de Periçá ainda "patina" na temporada e não conseguiu alcançar objetivos traçados.

Conforme o levantamento feito pela reportagem, dos 27 jogadores contratados pelo Remo, 26 não fizeram parte da última temporada. Apenas o zagueiro Ícaro, que deixou o clube no meio do ano passado, retornou ao Leão em 2024.

Por outro lado, dos 27 contratados, três já foram dispensados pela direção remista. Com a saída do técnico Ricardo Catalá, no final de fevereiro, deixaram o clube Reniê, Daniel e Camilo.

Veja a lista completa de contratações (27)

Marcelo Rangel

Leo Lang

Helder Santos

Raimar

Vidal

Ícaro *

Sheldon

Bruno Bispo

Nathan

Ligger

Thalyus

Reniê

Pavani

Matheus Anjos

João Afonso

Renato Alves

Marco Antônio

Sillas

Daniel

Camilo

Cachoeira

Kelvin

Matheus Lucas

Ytalo

Jaderson

Ribamar

Echaporã

*Jogador que retornou após passagem pelo clube em 2023

Lista de jogadores dispensados pelo Remo em 2024 (3)

Daniel (fev/ 2024)

Camilo (fev/ 2024)

Reniê (fev/ 2024)

Longe do ideal

A reformulação de elenco azulina, iniciada no final do último ano, ocorreu devido ao desempenho ruim da equipe em 2023, sobretudo na Série C do Brasileirão. No entanto, nesta temporada, o Leão não alcançou nenhum dos objetivos traçados para o primeiro semestre.

A série de fracassos do Remo começou com a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, para o Porto Velho-RO, ainda em janeiro. Em seguida, já com o técnico Gustavo Morínigo, a equipe saiu em desvantagem na sequência de quatro clássicos seguidos com o Paysandu e foi eliminada na semifinal da Copa Verde e perdeu o título paraense.