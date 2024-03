Remo confirma demissão de Ricardo Catalá após empate em casa; veja mais

O técnico Ricardo Catalá foi demitido do Remo nesta quarta-feira (28), após o empate em casa contra o São Francisco. O treinador não resistiu à sequência de más atuações do time e conviveu com o seu trabalho sendo questionado mesmo durante vitórias na temporada. Catalá, de 41 anos, deixa o Leão sem títulos e com um aproveitamento de 56%. Um novo treinador deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias.

O clima, que já não era bom entre o treinador e a torcida, tornou-se insustentável nos últimos dias. As coisas pioraram após a queda precoce do Leão na primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Porto Velho-RO. A equipe paraense repetiu erros defensivos, sofreu um gol aos 8 minutos do primeiro tempo e não conseguiu buscar ao menos o empate, que já garantiria a classificação e a cota de R$ 945 mil. A partida terminou 1 a 0 para o clube de Rondônia - estado que até então nunca havia tudo um representante na segunda fase da Copa do Brasil.

Apesar disso, Catalá ganhou sobrevida no cargo. A continuidade do treinador foi bancada pela diretoria e ele ainda realizou mais dois jogos a frente do Leão Azul. No domingo (25), venceu o Águia, no Baenão, por 2 a 0. No entanto, o empate diante do São Francisco, também em casa, foi o suficiente para que o técnico fosse demitido.

Ricardo Catalá em números no Remo

Total de jogos: 23

23 Vitórias: 10

10 Empates: 9

9 Derrotas: 4

4 Gols marcados: 30

30 Gols sofridos: 15

15 Competições disputadas: 3 (Série C 2023, Parazão e Copa do Brasil 2024)

3 (Série C 2023, Parazão e Copa do Brasil 2024) Aproveitamento: 56,52%

Histórico de Catalá no Remo

Ricardo Catalá comandou o Remo em apenas oito partidas na temporada, mas vem com uma bagagem de 15 jogos no comando da equipe em 2023. Na ocasião, ele foi anunciado entre as duas partidas da final do Campeonato Paraense. A missão era dura: tirar a equipe da lanterna da Série C após quatro derrotas seguidas no início do torneio.

O técnico conseguiu, apesar da pressão, entregar bons resultados. O Remo conseguiu uma arrancada na competição, se livrou do Z-4 e chegou até a ensaiar uma briga por uma vaga no G-8, que dava classificação à próxima fase da Terceirona. No entanto, derrotas para Paysandu e Operário-PR botaram ponto final no sonho azulino.

Após o final da Série C, o Remo demorou para anunciar a renovação com o comandante. Na época o clube vivia um período eleitoral, mas o treinador era preferência de três dos quatro concorrentes no pleito. Com a vitória de Antônio Carlos Teixeira para o cargo de presidente, Catalá foi anunciado como técnico remista para 2024 no dia seguinte.

No entanto, as coisas não andaram bem para o treinador nesta temporada. Após vencer bem o Canaã na estreia do Parazão, por 5 a 0, o Leão empatou sem gols com o Paysandu em partida dominada pelo adversário. Na rodada seguinte, o Time de Periçá enfrentou outro clássico, desta vez contra a Tuna, quando saiu derrotado no Baenão.

Futuro do Remo em 2024

Sem a Copa do Brasil e mau no Estadual, o Remo deverá focar nas demais competições desta temporada: Parazão, Copa Verde e Série C. O próximo compromisso será no domingo (3), às 15h30, quando o Leão encara o Bragantino, pela oitava e última rodada da primeira fase. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.