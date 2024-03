Veja a lista de treinadores que podem assumir o Remo após a demissão de Catalá

Em crise na temporada de 2024, o Remo realizou uma mudança no comando técnico. Com pouco mais de 55% de aproveitamento, o treinador azulino, Ricardo Catalá, deixou o Baenão. O estopim foi o empate em 1 a 1 com o São Francisco, pela sexta rodada do Parazão.

Dada a troca de treinador, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista com seis técnicos livres no mercado que podem assumir o Remo. Todos eles fazem parte do mercado das séries B ou C do Brasileirão e tiveram trabalhos recentes importantes.

Adílson Batista

Adilson Batista já trabalhou em grandes clubes do Brasil (Divulgação)

Com passagens marcantes por grandes clubes brasileiros, como Cruzeiro-MG, Corinthians-SP, Santos-SP, São Paulo-SP e Vasco-RJ, Adilson Batista tem 56 anos e está livre no mercado. Apesar de criar carreira em clubes da Primeira Divisão, o técnico tem treinado times da Série B nos últimos anos. O trabalho mais recente foi no Botafogo-SP, ano passado, quando atingiu seis vitórias em 19 jogos.

Dado Cavalcanti

Dado teve passagem pelo Paysandu e foi auxiliar da Seleção (Canindé Pereira/América FC)

Nome conhecido do futebol paraense, sobretudo pela marcante passagem no Paysandu entre os anos de 2015 e 2016, Dado Cavalcanti está livre no mercado desde que se desligou da Portuguesa-SP, no início desde ano. No futebol brasileiro, acumulou trabalhos por Náutico-PE, Bahia-BA, Vitória-BA e Vila Nova-GO, além de ter assumido o cargo de auxiliar técnico da Seleção durante a Era Fernando Diniz.

Jorginho

Jorginho subiu com o Vasco em 2022 (Divulgação)

Desempregado desde o final da temporada de 2022, Jorginho tem, como treinador, trabalhos por equipes tradicionais do futebol do Brasil, como Vasco-RJ, Coritiba-PR e Flamengo-RJ. Além disso, ele foi auxiliar de Dunga por quatro anos na Seleção Brasileira. O último trabalho como técnico foi no Gigante da Colina, quando conseguiu o acesso com o time à Série A do Brasileirão.

Lisca

Lisca se notabilizou por bom trabalho no Ceará (Divulgação)

Conhecido por ser uma figura extrovertida nos bancos de reserva, o técnico Lisca está livre no mercado desde 2023, quando treinou o Vila Nova-GO. Conhecedor dos mercados das séries A e B, o gaúcho de 51 anos já acumulou passagens por Santos-SP, Vasco-RJ e Internacional-RS. Apesar disso, foi no Ceará (54 jogos e 20 vitórias) e no América-MG (78 jogos e 37 vitórias) que o treinador teve os melhores trabalhos da carreira.

Mazola Júnior

Mazola treinou o Remo em 2020 (Cristino Martins / O Liberal)

Outro conhecido do futebol paraense por treinar Remo e Paysandu, Mazola está livre no mercado desde 2023, quando treinou a Portuguesa-SP, no Paulistão. Apesar disso, o treinador é um profundo conhecedor dos mercados de Segunda e Terceira divisões. Além da dupla Re-Pa já passou por Ituano-SP, Vitória-BA, Ponte Preta-SP e Vila Nova-GO. Tem na carreira um título da Terceirona.

Paulo Bonamigo

Bonamigo conquistou um título paraense e dois acessos pelo Remo (Cristino Martins / O Liberal)

Provavelmente um dos técnicos mais importantes da história do Remo, Paulo Bonamigo está fora do mercado desde 2022, quando treinou o Leão Azul e conquistou o título paraense. Apesar de estar mais distante do mercado da bola, o treinador tem passagens por clubes de Primeira Divisão, como Atlético-MG, Botafogo-RJ e Palmeiras-SP. Ele também treinou por oito temporadas equipes do Mundo Árabe.