'Acabou o amor': Torcida do Remo espalha faixas por Belém em protesto contra a diretoria e Catalá

Eliminação NA Copa do Brasil na primeira fase, protesto contra a permanência do técnico Ricardo Catalá, demissões de ídolo Vinícius e preparador de goleiros, tudo isso em menos de uma semana. O Remo vive um momento muito conturbado e ganhou mais um capítulo nesta madrugada. A Avenida Almirante Barroso amanheceu com faixas de protesto, feitas por torcedores do Remo, contra o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, além de pedir a saída do técnico Ricardo Catalá.

Os torcedores penduraram as faixas em passarelas da Avenida Almirante Barroso, além dos corrimões nas estações do BRT. Nelas continham frases diretas ao técnico Ricardo Catalá, além de cobrança à diretoria e, em uma delas, falando que o amor do torcedor tinha acabado e que o clube viraria um inferno.

“O Remo não tem dono, Tonhão”

“Acabou o amor. Isso aqui vai virar o inferno”

“Fora, Catalá”

O clima no Remo, mesmo com o clube classificado antecipadamente para as quartas de final do Parazão e ainda brigando pela liderança do campeonato, não está nada tranquilo. No último domingo o Remo venceu o Águia, no Baenão, diante do menor público do clube na temporada e em meio a protestos torcida de forma pacífica e também com faixas.