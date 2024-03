Ex-preparador de goleiros do Remo era funcionário de Vinícius na Câmara: 'Coisa do passado'

José Carlos Gonçalves Júnior, conhecido publicamente como Juninho Macaé e ex-preparador de goleiros do Remo, exerceu por dois anos o cargo de Secretário Legislativo, lotado no gabinete do goleiro Vinícius na Câmara Municipal de Belém (CMB). Dados do portal da transparência da própria CMB apontam que ele foi admitido no dia 1 de fevereiro de 2021 e exonerado em 1 de janeiro de 2023. Juninho Macaé falou com exclusividade à Redação Integrada de O Liberal. Confira!

VEJA MAIS

Durante o período, Juninho Macaé recebeu vencimentos mensais que variaram entre R$ 1.107,50 a R$ 5.381,37 líquidos, já descontados impostos e benefícios. No total, foram pagos ao profissional R$ 55.816,17 líquidos, contando, além dos salários, dois 13º e duas gratificações natalinas.

Juninho Macaé consta na folha de pagamentos do gabinete do vereador Goleiro Vinícius entre fevereiro de 2021 a janeiro de 2023 (Reprodução/CMB)

No Remo, Juninho Macaé era o responsável pela preparação dos goleiros desde 2017. Ele chegou ao Remo com o próprio goleiro Vinícius, a convite do então técnico Josué Teixeira. O treinador deixou o clube ainda durante aquela temporada, mas o preparador se tornou membro da comissão técnica permanente do Leão Azul até ser demitido do clube nesta segunda-feira (26).

Ao longo dos últimos sete anos, Vinícius permaneceu como goleiro titular do Remo. Em dezembro de 2020, o jogador foi eleito vereador de Belém, mandato que encerra no final deste ano.

Preparador confirma trabalho na CMB

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Juninho Macaé confirmou o trabalho no gabinete do Goleiro Vinícius e disse que, durante esse período, coordenou um projeto social no bairro do Paracuri, em Icoaraci. As ações faziam parte do Instituto V1, encabeçado pelo goleiro, que atua, ainda, em outros bairros da Região Metropolitana de Belém.

"Eu fui funcionário do Vinícius na Câmara. O Vinícius foi eleito e você sabe que eu moro no Paracuri, em Icoaraci", iniciou Juninho Macaé.

"Lá no Paracuri, o Vinícius montou um projeto social lá, o Instituto V1, uma escolinha com as crianças de lá do bairro que eu morava, que é carente. Ele me colocou como coordenador do projeto por eu morar lá. Tinham os professores e eu tomava conta desse projeto lá, mas isso já tem tempo, foi logo no começo, quando ele foi eleito", explicou o ex-preparador de goleiros do Remo.

Ainda segundo o preparador de goleiros, sua função não consistia em um horário fixo e presencial na Câmara de Vereadores. "Eu só ia na Câmara quando precisava de alguma coisa lá no projeto, quando acontecia alguma coisa eu tinha que falar com o Vinícius ou com a esposa dele, aí eu tinha que ir lá [na CMB] resolver, mas foi só no começo mesmo [do mandato]. Depois, quando o projeto foi para frente, deu certo, o Vinícius começou a ajudar muitas crianças, eu pedi para sair e eles colocaram outra pessoa responsável”, completou.

O expediente no Instituto V1 era realizado em paralelo com as funções e treinamentos no Clube do Remo. "Nunca atrapalhou. Eu ia sempre que dava. Tudo o que acontecia lá o professor, que dá as aulas, me passava. 'Olha, gente, está falando isso, está faltando aquilo', algum material, às vezes criança precisava de uma cesta básica e o professor pegava, anotava, me passava e eu era responsável por passar isso para o Vinícius, pegar o dinheiro para poder comprar as coisas para o Vinícius", argumentou Juninho Macaé.

projeto social instituto V1 vinícius juninho macaé (Foto: Divulgação/Instituto V1) (Foto: Divulgação/Instituto V1) (Foto: Divulgação/Instituto V1) (Foto: Divulgação/Instituto V1) (Foto: Divulgação/Instituto V1)

Sendo assim, o ex-preparador de goleiros do Leão nega que estivesse atuando como uma espécie de funcionário fantasma da CMB.

"Não é funcionário fantasma. As pessoas falam muita coisa. Agora querem mudar o foco do que realmente está acontecendo. Se você for lá no Paracuri, a maioria dos moradores vai te falar, só que o Vinícius não gosta que divulgue, não gosta de expor as pessoas, ele até evita. Estou muito tranquilo quanto a isso. Já tem tempo e as pessoas estão querendo buscar uma coisa lá do passado", alegou.

VEJA MAIS

Conflito de interesses?

Até 2023, a decisão de definir qual seria o goleiro titular do Remo nas partidas era de Juninho Macaé. Isso mudou em 2024, sob a nova gestão do clube. Ricardo Catalá passou assumir também essa função. Então, ao ser questionado pela reportagem se a amizade e o trabalho com Vinícius fora do Baenão poderia abir margem para que pessoas questionassem as decisões do preparador de goleiros dentro do clube, Juninho Macaé garantiu que não.

"Na verdade, isso não atrapalha em nada. Nunca atrapalhou, porque eu sei separar as coisas. O Vinícius é meu amigo porque ele trabalha comigo há mais tempo. São sete, oito anos trabalhando. Todos os goleiros com quem trabalhei eu tenho um bom convívio, tanto que eles me ligam até hoje, até para tirar dúvidas sobre treinamento, uma partida que foi mal e quer me ligar, conversar. Eu tenho essa amizade com todos eles. Então isso não influencia em nada, até porque a gente sabe separar o profissionalismo do lado pessoal, das amizades. Isso é o mais importante”, concluiu Macaé.

O Núcleo de Esportes de O Liberal tentou contato com o goleiro Vinícius, mas não obteve retorno. A esposa do atleta, em conversa com a reportagem, disse que ele vai se pronunciar em breve.

Titular e ídolo

Vinícius assumiu a titularidade do Remo durante a Série C de 2017 e só deixou esta condição em 2024, sob o comando do técnico Ricardo Catalá e com os respaldo da atual diretoria, eleita no final do ano passado, que conta com o executivo Sérgio Papellin, o presidente Antônio Carlos Teixeira e os vices Glauber Gonçalves e Milton Campos.

Ídolo do clube, Vinícius, hoje aos 39 anos, foi responsável por grandes defesas e fundamental no título da Copa Verde, em 2022. Mas, apesar de ídolo da torcida e muitas vezes chamado de "São Vinícius", apresentou queda de rendimento nas temporadas 2022 e 2023, quando foi alvo de críticas das arquibancadas.

Ao todo, o camisa 1 possui 258 partidas com a camisa do Remo, sendo o jogador que mais vezes atuou pelo clube no século XXI. O currículo de Vinícius possui um acesso à Série B (2020), três títulos estaduais (2018, 2019 e 2022) e uma Copa Verde (2021).