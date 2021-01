Remo: com camisa azul marinho, goleiro Vinícius é empossado vereador de Belém

O goleiro do Remo, Vinícius, foi empossado vereador de Belém na tarde desta sexta-feira (1º). Aos 36 anos, ele foi eleito pelo partido Republicanos como o 11º vereador mais votado da capital paraense. Com terno preto e uma camisa azul marinho, Vinícius conversou com a reportagem de O Liberal sobre essa nova fase na vida.

“A expectativa é aquela mesma quando você inicia um trabalho. É novo. Diferente. A gente vem capacitando. Estudando bastante. E esperamos fazer o melhor para sociedade e o melhor para população de Belém. Trabalhando junto com meus companheiros aqui na câmara em pro da sociedade”, afirmou.

(Cristino Martins/ O Liberal)

Vinícius contou que uma das missões na Câmara Municipal de Belém será na área do esportes, buscando fazer projetos para ajudar os jovens a se capacitar.

“A gente pretende trabalhar e abranger todos. Mas vai ter no esporte uma das bandeiras, principalmente, para os jovens. Uma ocupação a mais para eles. Porque a gente sabe que através do esporte consegue transformar vidas. Então é um trabalho voltado para os jovens que possam ingressar na sociedade através do esporte. Assim como o esporte transformou a minha vida, nós vamos fazer isso para esses garotos”, comentou.

Vinícius assinou o termo para assumir a vaga de vereador de Belém (Reprodução)

Após a posse, Vinícius vai se dedicar ao outro trabalho. Na madrugada deste sábado, ele viaja pelo Remo para Erechim (RS), onde no domingo, às 20 horas, o clube enfrenta o Ypiranga-RS pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. O jogo é decisivo para o Leão. Na liderança do grupo D, com sete pontos, o Remo pode ficar bem perto do acesso se vencer o Canarinho.

Vinícius disse que está tudo acertado com a diretoria do Remo para conciliar a vida de jogador com a de vereador.

“Nós estamos conversando bastante com a diretoria e vamos sempre intercalar os horários juntos com os horários de treinamento. Será uma coisa super fácil de lidar. Até porque acharam boa ideia e não terá problema nenhum de intercalar o horário da câmara com o do Remo”, afirmou.

A partida entre Ypiranga-RS e Remo será transmitida lance a lance em OLiberal.com.