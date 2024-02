Remo: Vereador convida Goleiro Vinícius para jogar no Pinheirense e critica Catalá; vídeo

Na sessão desta sexta-feira (23), na Câmara Municipal de Belém, o vereador Lulu das Comunidades, do PTC (Partido Trabalhista Cristão) disse ser fã do Goleiro Vinícius, atleta do Remo e que também é vereador. Lulu das Comunidades convidou o Vinícius a jogar pelo Pinheirense, de Icoaraci e afirmou que a diretoria do clube cogita a contratação do goleiro para a disputa da Segunda Divisão do Parazão nesta temporada, além de criticar o técnico Ricardo Catalá, do Remo, por preterir o Camisa 1 nos jogos do Leão. O vídeo foi publicado nas redes sociais pelo jornalista Bruno Amâncio, do site GE Pará.

“Convido todos para participarem da sessão especial, e mostrarmos a história do Pinheirense que fará 99 anos este ano e vai disputar a Segunda Divisão e subir. Inclusive, Goleiro Vinícius, você está sendo cogitado pela diretoria do Pinheirense, para você defender o General da Vila e o Distrito de Icoaraci e nossa capital, para voltarmos à Primeira Divisão. Já está feito o convite à vossa excelência, que para mim, você foi o melhor goleiro que o Estado do Pará já teve. E foi uma grande decepção, com esse técnico (Ricardo Catalá), deixar você de fora. Você é o melhor goleiro que o Pará já teve, sou seu fã”, disse.

O Goleiro Vinícius, de 39 anos, está na sua oitava temporada no Remo. Ídolo da torcida, Vinícius foi preterido pelo técnico Ricardo Catalá e perdeu a posição de titular no clube azulino. Vinícius atualmente é a terceira opção no gol do Remo, atrás de Marcelo Rangel e Léo Lang, recém-contratados pelo Leão Azul e por isso, não é nem relacionados para as partidas.

Goleiro Vinícius está no Remo desde 2017 (Fábio Will / Ascom Remo)

Vinícius foi eleito vereador de Belém pelo partido Republicanos e tenta conciliar a carreira de atleta e a de parlamentar. O goleiro está com o fim do seu contrato com o Remo perto do fim e já sabe que não irá renovar. Seu vínculo com o Leão Azul é até o término da disputa do Campeonato Paraense e, de acordo com o jornalista e colunista de O Liberal, Abner Luiz, a diretoria do Remo pretende realizar um jogo de despedida, porém, em contato com o clube, a equipe de O Liberal foi informada que o Remo não irá comentar o assunto.