Vinícius parabeniza Remo nas redes sociais e clube responde; confira

Neste dia 5 de fevereiro, o Clube do Remo completa 119 anos de fundação. O Fenômeno Azul celebra o aniversário do clube nesta segunda-feira e um dos ídolos recentes parabenizou o Remo nas redes sociais.

Vinícius, atualmente terceiro goleiro do clube, postou que está muito feliz de passar mais esse aniversário no Remo. As redes do clube respondeu que o ídolo é parte desaa história. Confira.

O goleiro Vinícius tem 258 jogos com a camisa do Remo, ganhou três títulos do Campeonato Paraense, um título da Copa Verde e conquistou o acesso para a Série B no ano de 2021.