Vinícius deve ter jogo de despedida no Remo, diz colunista; clube não se posiciona

O Remo deve realizar uma partida de despedida para o goleiro Vinícius, ídolo do clube e que não terá o contrato renovado ao final do Campeonato Paraense. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (19) pelo colunista de O Liberal Abner Luiz.

Segundo a apuração, a partida deve ocorrer no início do próximo mês, provavelmente na última rodada da primeira fase do Parazão, prevista para ser realizada no primeiro final de semana de março, entre os dias 2 e 3. Ainda conforme o jornalista, o evento só não vai acontecer em caso de negativa do goleiro.

Com o contrato firmado até o final do Parazão, Vinícius vem amargando a reserva do clube azulino desde o início da atual temporada. Nos primeiros cinco jogos do Remo no ano, o goleiro sequer foi relacionado, dando sinais claros que o ciclo de sete temporadas no Baenão está próximo do fim.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Remo para confirmar a informação. Em resposta, o departamento disse que não vai se pronunciar oficialmente sobre o caso.

Histórico

O goleiro está no clube desde 2017, quando chegou a pedido do técnico Josué Teixeira, e já realizou 250 jogos com a camisa azulina. Nesse período, Vinícius foi dono incontestável da meta Leão e conquistou os títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde em 2021, e do acesso à Série B em 2020.

Devido à história escrita no Remo, o goleiro pode se tornar um "Atleta Emérito" do clube. Neste ano, o presidente do Condel azulino, Fábio Bentes, disse que os conselheiros solicitaram, por meio de ofício, que Vinícius receba a honraria.

O estatuto do Remo permite que o título de “Atleta Emérito” seja dado ao esportista que teve destaque no clube por no mínimo cinco anos consecutivos e que demonstre dedicação e amor ao clube azulino.

Ainda em atividade

Apesar da idade avançada e do final de contrato com o Remo, Vinícius ainda pretende continuar na carreira de jogador profissional. A informação foi confirmada pelo próprio atleta no dia 8 de fevereiro, em entrevista à Liberal+, antes da partida entre Remo e Tuna, pelo Parazão.

Atualmente, Vinícius divide o tempo de goleiro com as funções na Câmara Municipal de Belém. Em 2020, ele foi eleito vereador da capital paraense pelo partido Republicanos. Há a possibilidade, portanto, do atleta tentar a reeleição no pleito que será realizado neste ano.