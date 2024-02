Retrospecto do Remo em estreias na Copa do Brasil é positivo; veja todos os números

O Remo já participou de 32 edições da Copa do Brasil e encara nesta terça-feira (20), o Porto Velho, fora de casa, às 16h30, na estreia do clube na competição em 2024. O retrospecto do Leão Azul em estreias na competição mais democrática do futebol brasileiro é positivo.

A equipe paraense terá a vantagem do empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil, já que o Leão é um clube melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da CBF. A última derrota do clube azulino em estreias na Copa do Brasil, ocorreu em 2019, quando foi superado pelo Serra-ES, pelo placar de 1 a 0 e deu adeus à competição na primeira fase.

O retrospecto do Leão em estreias da Copa do Brasil é positivo, ainda mais levando em consideração o novo formato do torneio, que dá ao time visitante, a possibilidade de avançar na competição mesmo com o empate. Ao todo foram 13 vitórias em estreias e 13 empates e apenas e apenas seis derrotas. Vale ressaltar que a Copa do Brasil passou por várias mudanças de regulamento ao longo das temporadas.

O Remo é o clube paraense que mais jogou a Copa do Brasil e a equipe que do Norte do país que foi mais longe no torneio, chegando a disputar a semifinal na temporada de 1991. O clube azulino foi eliminado pelo Criciúma-SC nesta edição, equipe que ficou com o título e era comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que posteriormente foi treinador da Seleção Brasileira pentacampeã mundial em 2002.

Veja os jogos de estreias do Remo em todas as edições da Copa do Brasil

Vitórias

1993 - Trem-AP 0 x 5 Remo

1994 - Remo 3 x 0 Maranhão-MA

1998 - Remo 2 x 0 Portuguesa-SP

2001 - Santos-AP 0 x 1 Remo

2003 - Ypiranga-AP 1 x 3 Remo

2004 - Palmas-TO 1 x 2 Remo

2009 - Barras-PI 0 x 1 Remo

2010 - São Mateus-ES 1 x 2 Remo

2018 - Atlético Itapemirim-ES 0 x 2 Remo

2020 - Freipaulistano-SE 1 x 2 Remo

2021 - Esportivo-RS 0 x 2 Remo

2022 - Remo 2 x 1 Cruzeiro-MG

2023 - Vitória-ES 0 x 1 Remo

Empates

1990 - Moto Club-MA 1 x 1 Remo

1991 - Rio Branco-AC 1 x 1 Remo

1992 - Goiás-GO 0 x 0 Remo

1995 - Remo 1 x 1 Ferroviário-CE

1996 - Remo 1 x 1 Santa Cruz-PE

1999 - Remo 1 x 1 Guarani-SP

2000 - Santos-AP 0 x 0 Remo

2002 - Remo 2 x 2 Náutico-PE

2005 - Grêmio Coariense-AM 1 x 1 Remo

2006 - Itabaiana-SE 0 x 0 Remo

2008 - Central-PE 0 x 0 Remo

2012 - Real-RR 0 x 0 Remo

2015 - Remo 1 x 1 Athletico-PR

Derrotas

1997 - Ypiranga-AP 1 x 0 Remo

2013 - Remo 0 x 1 Flamengo-RJ

2014 - Remo 1 x 6 Internacional-RS

2016 - Remo 0 x 1 Vasco da Gama-RJ

2017 - Brusque-SC 2 x 1 Remo

2019 - Serra-ES 1 x 0 Remo