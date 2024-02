Contra o Porto Velho-RO, Ricardo Catalá minimiza vantagem do Remo em estreia na Copa do Brasil

O Remo estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira (20), às 15h, contra o Porto Velho–RO, em Rondônia. O time é o primeiro entre os três paraenses que estão na competição. Após o jogo contra o Tapajós, no Parazão, o técnico Ricardo Catalá analisou as condições da partida e, para ele, a vantagem azulina é "subjetiva".

Catalá destacou que o campo desconhecido e o horário do jogo, que foi modificado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), podem ser um problema para o time azulino e que. por isso. a vantagem pode não ser grande.

VEJA MAIS

"A vantagem, para mim, é bem subjetiva. Tudo bem, você tem a vantagem de ir lá, jogar pelo empate, mas você vai jogar em um campo que você não conhece, vai jogar às 16h30 num ambiente provavelmente quente. Eu não vejo vantagem e nem gosto de jogar defendendo vantagem. Acho que a gente tem que jogar para ganhar, porque essa é a exigência nossa com nós mesmos e a exigência do nosso torcedor. Vamos jogar para vencer. Obviamente que, no final do jogo, se a gente precisar administrar algum resultado, vamos fazer", declarou o técnico.

O Remo venceu o Tapajós por 3 a 1 na última quarta-feira (14), no Baenão. O Leão estava pressionado após ser derrotado pela Tuna no Campeonato Paraense. Com a vitória, o clube somou 10 pontos e voltou à vice-liderança do Parazão.

Diferente da equipe paraense, o Porto Velho ainda não estreou no Campeonato Rondoniense. Com isso, o Catalá vê certa dificuldade para encontrar informações sobre a organização tática e estilo de jogo do time.

"[O Porto Velho] É uma equipe que ainda não competiu no seu estadual, só vão estrear depois do nosso jogo. Tudo isso dificulta você oferecer informação de qualidade para os jogadores. 'A equipe deles joga assim, se comporta dessa forma, o melhor caminho para vencer o jogo é por aqui...'; então tem esses dificultadores, mas a gente precisa ir lá, passar por cima das adversidades e trazer a vitória", apontou o treinador.

A delegação azulina viaja na próximo domingo (18), às 17h, para Rondônia. Remo e Porto Velho–RO jogam na próxima terça-feira (20), às 15h, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida é eliminatória e o Leão Azul tem a vantagem por ser visitante.