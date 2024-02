Remo vence Tapajós no Baenão e retorna à vice-liderança do Parazão

O Clube do Remo reencontrou o caminho da vitória ao bater o Tapajós pela terceira rodada atrasada do Campeonato Paraense. Os dois times jogaram na noite desta quarta-feira (14), no Baenão, em Belém. Embora tenha saído atrás no placar, após gol de Eliseu, a equipe se recuperou e venceu o adversário por 3 a 1, alcançando os 10 pontos na tabela classificatória. A derrota tirou uma posição do Boto santareno, que agora é o 9º colocado, com cinco pontos.

O primeiro tempo começou com o Remo tomando a iniciativa ofensiva. A nova formação azulina se propôs a melhorar o setor de ligação com o ataque, e, nos minutos iniciais, o time cumpriu o acordado com o técnico Ricardo Catalá. Logo aos quatro, Camilo teve a primeira chance em cobrança de falta, mas a bola foi por cima da barreira.

Embora tenha ficado com a maior posse de bola, a defesa sofreu um descuido crucial. Aos 20', em cobrança de escanteio pela esquerda, Thainler levantou na área azulina e Eliseu tentou duas vezes até abrir o placar a favor do Tapajós. O gol foi um susto na defesa remista, que acendeu o alerta e passou a subir mais a marcação.

O empate remista veio numa boa construção iniciada com Ligger. O zagueiro achou Marco Antônio livre na esquerda, que jogou baixo na pequena área até a entrada de Ytalo, empatando a partida. A boa visão de Ligger foi mais uma vez útil ao time, quando, aos 36, Camilo foi lançado por ele, entrando. Após tirar o zagueiro, o meia chutou rasteiro no canto de Cassiano, virando o placar em 2 a 1. O Tapajós ainda marcou o segundo, mas o assistente assinou o impedimento, para o desespero do técnico Finazzi à beira do gramado.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Catalá promoveu duas mudanças no time, lançando Thalys e Pavani nos lugares de Vidal e Camilo. E quando teve a oportunidade, a nova configuração achou o terceiro gol em nova jogada bem construída aos 10 minutos. Felipinho avançou na direita, achou Ytalo na entrada da grande área. O centroavante deixou para Marco Antônio escolher o canto e finalizar no fundo das redes, fazendo 3 a 1 para o Clube do Remo.

O terceiro gol deixou o time mais confiante, enquanto o Tapajós, que havia adiantado o time, ficou um tanto atordoado. Aos 14 quase o Remo faz o quarto, em nova jogada de área com Marco Antônio no cruzamento, abafado pela defesa. O Tapajós só mexeu no time a partir dos 30. Hércules, Jaquinha e Borel substituíram Talisson, Farinha e Thiago Mandy. O time quase fez o segundo com Otávio, em bola solta na pequena área, mas o arremate foi para fora.

Dois minutos depois, Nilson Gomes achou Borel livre na esquerda. O jogador emendou um chute forte na trave azulina, demonstrando nova falha defensiva do Leão Azul. A pressão seguiu e o próximo a tentar foi Jaquinha, que soltou um petardo de fora da área, defendido na raça por Rangel. Nesse momento, o arqueiro remista foi o nome do time, ao fazer defesas importantes, segurando a força adversária até o apito final, decretando a vitória azulina.

O Remo volta a campo pelo Parazão no dia 25, contra o Águia de Marabá, no Baenão. Já o Tapajós recebe o Castanhal na Arena Verde, no próximo dia 18.

Ficha Técnica

Tapajós x Remo

Data: 14/02/2024

Hora: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Augusto Klemerson Gouveia Diniz

Cartões Amarelos: Felipinho, Henrique, Nathan, Pavani, Ligger (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Vidal (Thalys), Ligger, Ícaro, Nathan (Raimar); Henrique, Camilo, Felipinho (Kelvin), Jaderson (Pavani); Marco Antônio (Echaporã) e Ytalo.

Técnico: Ricardo Catalá

Tapajós: Cassiano Santos; Thainler, Elizeu, Sorriso, Talisson (Hércules); Otávio (PH), Farinha (Jaquinha), Nilson Gomes (Parazinho), Hurco; Thiago Mandy (Borel) e Rômulo Amorim.

Técnico: Finazzi