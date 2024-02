Tenso, Leão vence, apesar dos muitos erros

A preocupação em mostrar bravura gerou tensão e muitos erros. O Remo teve momentos difíceis, mas fez o fundamental: venceu o Tapajós (3 x 1), de virada.

Sem a devida serenidade, o Remo perdeu o sentido tático. No ataque, excesso de jogadas individuais. Nas ações de defesa e nos passes, muita precipitação. Foi gritante o desequilíbrio. Mas houve suor de superação, numa vitória cujas circunstâncias a tornaram valiosa.

Pagamento de salário deixou de ser notícia

Até cinco anos atrás, questões de atraso salarial eram recorrentes nos noticiários de Remo e Paysandu. Esse já foi assunto dramático nos dois clubes, que tiveram fama pesada de caloteiros e processos em profusão na Justiça do Trabalho.

É gratificante constatar que atraso de salário já não é mais notícia na dupla Re-Pa, enquanto clubes como Ponte Preta, Atlético Mineiro, São Paulo, Brusque, Corinthians, Santa Cruz e outros seguem produzindo essa pauta para a imprensa. O Campinense/PB acabou de viver o vexame de uma greve dos atletas por atraso de pagamento.

O fato de virem honrando compromissos financeiros é prova de avanço na dupla Re-Pa, mas ainda não o bastante para traduzirem a grandeza em campo.

BAIXINHAS

* Edinho, cearense, 29 anos, jogador do Paysandu, com 1,58m, é o quinto mais baixo em atividade no futebol mundial. Menores que ele só o árabe Abdulaziz, 36 anos, 1,55m; o argentino Daniel Villalva, 31 anos, e o polonês Marcin Garuch, 35 anos, ambos com 1,54m; e o brasileiro Elton Arábia, de Alagoas, 37 anos, com 1,53m, ex-Fortaleza e Corinthians, jogando Ásia desde 2010.

* Bem antes de Edinho, o Paysandu teve o craque Quarentinha, de 1955 a 1973, também com 1,58m de altura, porém um gigante no talento, premiado como craque do século no futebol paraense. O venezuelano Esli Garcia, o outro baixinho no atual elenco bicolor, tem 1,63m.

* Esli Garcia, 23 anos, atacante venezuelano que veio do Deportivo Táchira para o Paysandu sob grandes expectativas, está em adaptação ao clima e ao futebol do Pará. É muito habilidoso e promissor, mas ainda está tímido, inseguro.

* Está muito próximo o aniversário do azulino Camilo, que vai completar 38 anos no dia 9 de março. Também em março ele vai tornar-se o jogador mais velho do elenco, ao término do contrato de Vinícius. O goleiro, de 39 anos, está em contagem regressiva para pendurar as chuteiras e as luvas.

* Cartadas do Castanhal contra o rebaixamento: técnico Emerson Almeida e os atacantes João Gabriel e Danúbio, que vão estrear contra o Tapajós, domingo, em Paragominas. Se vencer, o Japiim sai da zona do rebaixamento na rodada, desde que o Canaã não vença a Tuna no Souza e o São Francisco perca pro Remo no Baenão.

* Tal como o Parazão, a Copa do Brasil também sofre adaptações na tabela por deficiências de infraestrutura e interesses básicos. Que o diga a CBF diante do pedido do Ji Paraná, de Rondônia, que quer transferência do jogo contra o Paysandu de 29/02 para 02/03, por perspectiva de renda. O propósito é tirar o jogo da tarde de uma quinta para a tarde de um sábado, já que o estádio não tem iluminação.

* Agenda do Paysandu tem três viagens seguidas: Cametá, Parauapebas, Ji Paraná/RO. Bicolores reclamando muito, já que o Remo só vai fazer uma viagem (Bragança) nesta fase do Parazão, por ter recebido em Belém os mandantes Castanhal e Tapajós. O Papão vai fechar a fase com quatro saídas ao interior.