Ricardo Catalá sobre a vitória do Remo contra o Tapajós: 'Isso demonstra o DNA do clube'

Para o técnico do Remo, a vitória sobre o Tapajós mostrou uma equipe em processo de amadurecimento, mesmo sofrendo com os mesmos erros que levaram o adversário a fazer o primeiro gol da partida. Na visão do treinador, os adversários considerados "menores" sempre serão difíceis, considerando a projeção de uma vitória qualquer em cima do Leão Azul.

"São mais de 24 jogadores contratados, um time em construção. Os grandes times nos estaduais do país sofrem para vencer partidas. Infelizmente o futebol para as equipes menores é deficitário. Todo mundo que vem contra a gente dá a vida, porque querem mostrar seu valor e galgar espaço em outros clubes. Eu continuo vendo mais coisas positivas do que negativas. Sobre o torcedor ficar chateado, faz parte. Melhor que seja em mim do que nos jogadores", avalia o técnico, que parabenizou o elenco pelo poder de recuperação.

"Depois do último jogo aqui ia ser um jogo difícil, mas eles deram uma resposta boa. Temos coisas para corrigir agora, assim como teremos em março, abril. Acho que fizemos um jogo equilibrado, ganhamos os duelos, conseguimos colocar pé e soubemos ler os espaços, com bolas longas nas costas dos adversários. Somos o melhor ataque do campeonato. Isso demonstra o DNA do clube".

Parte das maiores críticas sobre a equipe giravam em torno de duas peças centrais: o goleiro Marcelo Rangel e o atacante Ytalo. Sobre eles, Catalá foi bem positivo. "O Ytalo foi criticado, mas hoje fez gol e deu assistência. O Rangel também fez defesas incríveis. Talvez a resposta de hoje seria diferente, caso o jogo passado não tivesse sido mal arbitrado. Talvez viéssemos aqui com 15 pontos, todo mundo batendo palma. Mas eu prefiro o desconforto porque ele te deixa em alerta", acredita.

Em relação às mudanças impostas nos titulares, o treinador comentou com entusiasmo a participação de Henrique, que substituiu Daniel na cabeça de área e foi bem avaliado. "Eu não sei se é um acerto meu, porque é o jogador que precisa acertar. Eu dou a oportunidade e quem acertar vai ganhar a sequência. O Renato entrega umas e não entrega outras, o Daniel e o Henrique também são assim. O nosso desafio é equilibrar isso. Fazendo um balanço, a gente produz bem ofensivamente, mas defensivamente tá faltando pé, ganhando duelo. O Henrique é competente nisso. Por isso usei ele hoje e fez um bom jogo, mesmo cansado no fim da partida. Vamos observar os três", completa.