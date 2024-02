Meia do Remo aposta na redenção contra o Tapajós: 'Vamos dar a resposta ao torcedor'

Ainda impactados com a derrota para a Tuna Luso, os jogadores do Remo querem apagar de vez a imagem que corroeu o Baenão após o revés por 3 a 2, diante da torcida, resultado este que jogou o time para a quarta posição na tábua classificatória do Parazão. Para os remistas, é hora de rever os erros e apostar numa nova fase, agora com as vitórias que o elenco precisa.

"O futebol é bom por conta disso. Você joga a cada três dias. O último não foi como a gente queria, mas temos essa nova oportunidade de dar a resposta ao torcedor. Estamos trabalhando a semana toda, por isso peço muito o apoio deles, pois vamos dar o nosso melhor para ganhar os jogos", conta o meia Marco Antônio, que vem atuando como titular nos últimos dois jogos do clube.

No esquema tático de Ricardo Catalá, Antônio tem aparecido como avançado, por vezes frequentando mais o ataque do que a região de origem, na qual, segundo ele, precisa evoluir. "Eu venho procurando melhorar muito a minha parte defensiva. O professor vem me cobrando muito, pois ele sabe que a parte ofensiva eu posso corresponder. Sobre a titularidade, é o professor que escolhe. Eu quero estar jogando, terminando uma partida. Meu primeiro jogo como titular foi no Re-Pa, e preciso dessa sequência. Não posso reclamar, pois ele me dá a oportunidade. O que posso dizer é isso. Sei que posso ajudar o clube".

A partida contra o Tapajós será a segunda seguida em casa e Marco Antônio vê nela a oportunidade ideal para mostrar que os erros do passado foram superados. "O professor tem uma filosofia de jogo e compramos. O que falta é vencer os duelos. Sei que deixamos a desejar. E não só lá por trás, mas sim na frente, em todo o campo. Nos cobramos muito por conta disso. Estamos fazendo as coisas, mas falta melhorar a parte defensiva, que começa ali na frente. Estamos treinando muito para fazer diferente amanhã".

Por fim, o meia azulino faz uma projeção difícil para o desafio, nada que não seja esperado neste Parazão. Se quiser sair da incômoda quarta posição, com sete pontos e um jogo a menos, o Leão Azul precisa passar por cima de quem quer que seja, sobretudo para evitar que o maior rival avance demais na tabela, onde é o atual líder, com 13 pontos.

"(Tapajós) É uma equipe muito compacta. Vai ser um jogo difícil, um time forte. Eu sempre falo que todo jogo é difícil. O que a gente e o torcedor podem esperar é um jogo difícil. Vamos entrar atentos para não perder as oportunidades", encerra. Remo e Tapajós jogam nesta quarta-feira (14), às 20 horas, no Baenão.