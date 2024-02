Parazão: após cinco rodadas, veja lista de jogadores do Remo e Paysandu que ainda não estrearam

O Campeonato Paraense já passou da metade e Remo e Paysandu, os dois clubes com maiores investimentos, ainda possuem jogadores que ainda não estrearam pelas equipes. Segundo o levantamento feito pelo jornalista e colunista do Grupo Liberal, Carlos Ferreira, sete atletas da dupla Re-Pa, que foram contratados para essa temporada, ainda não entraram em campo

A equipe do Remo possui quatro atletas que ainda não jogaram nesta temporada de 2024. O goleiro Léo Lang, que é reserva de Marcelo Rangel e deixou o goleiro e ídolo Vinícius como terceira opção azulina, além do lateral-esquerdo Nathan, o zagueiro Bruno Bispo e do meio-campista Matheus Anjos, recém-contratado pelo clube e que aguarda regularização junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não jogaram, mas fazem parte do grupo azulino os garotos que vieram das categorias de base, o zagueiro Jonilson, o meia Elielson e o lateral-direito Kadu.

Já pelo lado do Paysandu, três jogadores contratados pelo clube para esta temporada ainda não entraram em campo, são eles: o lateral-esquerdo Geferson, o atacante Ruan Ribeiro, além do zagueiro Luan Freitas, que, segundo o jornalista Carlos Ferreira, já treina na Curuzu, mas que ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube. Outros dois jogadores que fizeram parte da conquista do acesso à Série B, também não entraram em campo neste ano, como o zagueiro Naylhor e o atacante Roger, que é cria da base bicolor.

Outros jogadores da base que não jogaram pelo Papão nesta atual temporada são os goleiros Gabriel Bernard e Cláudio Victor, além do zagueiro Lucca Carvalho e dos meias Henry Oliveira e Lucas Augusto, os últimos três deixaram a base recentemente.