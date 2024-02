Paysandu: Após lesão no joelho, Vinícius Leite garante que pode jogar 90 minutos contra o Cametá

Um dos jogadores mais importantes no acesso à Série B, no ano passado, pode voltar a jogar uma partida completa pelo Paysandu. O atacante Vinícius Leite, de 30 anos, teve uma lesão no joelho, que o deixou das três primeiras rodadas do Campeonato paraense, porém, o atleta entrou durante o clássico diante do Remo e também no decorrer da partida contra o Bragantino. Em entrevista coletiva, Vinícius Leite abdicou da folga no carnaval para melhorar o condicionamento físico e disse estar pronto para atuar uma partida inteira, diante do Cametá, no próximo domingo (18), às 16h, na cidade de Cametá (PA), pela 6ª rodada do Parazão.

Vinícius Leite lamentou a contusão, mas afirmou que está bem e confiante para poder jogar uma partida inteira pelo Paysandu nesta temporada. O jogador abriu mão da folga de carnaval e continuou treinando na Curuzu, visando melhorar sua parte física e vai brigar pela posição no time comandando por Hélio dos Anjos.

“Infelizmente tive uma lesão que acabou me tirando de três partidas. Eu estava muito bem, mas infelizmente aconteceu e agora estou me recuperando, me sinto melhor, mais confiante e tenho certeza que estou à disposição para ajudar. Creio que dá para jogar os 90 minutos, fiquei treinando na folga do carnaval, pois sabia que precisava melhorar a parte física e tenho a convicção que consigo aguentar os 90 minutos”, disse.

VEJA MAIS

Com mais de uma semana de folga, sem partidas oficiais, o elenco do Paysandu teve tempo para descansar, para essa maratona que é o calendário do futebol brasileiro. Vinícius Leite treinou, mas garante que o fato de não ter partidas, ajudou bastante o elenco alviceleste.

“Esse período sem jogos é muito bom, pois o Campeonato Paraense é de muita chuva, campos pesados e acaba desgastado e essa folga foi importante para a gente. Eu acabei treinando, pois precisava, mas sei que foi de grande valia para todos”, falou.

VEJA MAIS

A partida contra o Mapará será a primeira vez de Vinícius Leite atuando na cidade de Cametá (PA). O jogador afirmou que não conhece a cidade, mas ficou sabendo através dos amigos, que o carnaval no município é um dos melhore do Estado.

“Será a primeira vez em Cametá. Da outra vez estava machucado. Não conheço Cametá, espero conhecer no final de semana, mas tenho certeza que é um lugar fantástico. Muitos amigos falaram que um dos melhores carnavais é o de Cametá, fiquei sabendo que é uma grande festa”, comentou.

O Paysandu é o líder do Parazão com 13 pontos, possui o artilheiro do campeonato, está invicto e tem a melhor defesa da competição. Para Vinícius Leite, tudo segue como foi planejado e o atacante afirmou que a adaptação da equipe foi adquirida e que isso vai se refletir em campo.

“A campanha está dento daquilo que planejamos, nossa é equipe é um totalmente nova, estamos nos conhecendo, agora todos estão bem adaptados, com um entrosamento legal e tenho certeza que só temos a melhorar”, avaliou.

VEJA MAIS

Vinícius Leite possui concorrentes na luta por uma vaga no time comandando pelo técnico Hélio dos Anjos. O atacante falou da briga por posições na equipe e afirmou estar tranquilo com a disputa pela posição.

“É uma disputa muito boa, acirrada, mas que é bom para todo o grupo. Sabemos que, se ‘dermos mole’, quem está fora quer o espaço também, mas todos estão focados no mesmo objetivo, torcendo um pelo outro, mas todos querem jogar”, finalizou.