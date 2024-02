CBF define data de estreia de Remo, Paysandu e Águia na Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Com isso, as datas de estreias de Remo, Paysandu e Águia de Marabá foram definidas. A competição começa no dia 20 de fevereiro. Ao todo, serão 92 clubes na disputa pelo título.

O Remo será o primeiro time paraense a estrear na Copa do Brasil. O Leão Azul vai encarar o Porto Velho - RO, na terça-feira (20), em um local que ainda será definido pela CBF após laudo técnico.

VEJA MAIS

Na quinta-feira (22), o Azulão irá receber o Coritiba-PR, às 20h, no Estádio Zinho Oliveira. O Papão será o último paraense a estrear na competição. O clube bicolor encara o JI-Paraná-RO no dia 29 de fevereiro, no Estádio Biancão, casa dos adversários, às 21h30.

Os times que vencerem na primeira fase avançam para a segunda, que começa dia 6 e vai até 13 de março. Vale destacar que nesta etapa inicial, os jogos são únicos, onde o visitante terá a vantagem do empate. Já no segundo mata-mata, em caso de partida empatada, a disputa irá para os pênaltis.

Na terceira fase, os times Vitória, Fluminense, São Paulo, Ceará e Goiás, entram na disputa. Os confrontos serão decididos por sorteios, assim como os jogos das oitavas. Este ano, a premiação para o campeão será de R$ 73,5 milhões.

Estreia dos times paraenses na Copa do Brasil

20 de fevereiro - 20h

Porto Velho RO x Remo PA - A definir

22 de fevereiro - 20h

Águia de Marabá-PA x Coritiba - Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá

29 de fevereiro - às 21h30

Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA - Estádio Biancão, em Ji-Paraná-RO