Remo, Paysandu e Águia conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil; confira

Nesta terça-feira (30) foi realizado o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, ocasião em que os times paraenses conheceram seus adversários e o chaveamento até a segunda fase da competição. Os jogos da primeira fase estão programados para serem realizados entre os dias 21 e 28 de fevereiro.

Remo, Paysandu e Águia de Marabá estavam nos potes B, C e H respectivamente. Por serem melhores ranqueados, Remo e Paysandu jogam como visitantes na primeira fase. O Águia joga como mandante e terá que vencer a partida para conseguir a classificação para a segunda fase.

Confira os chaveamentos dos times paraenses até a 2ª fase da Copa do Brasil:

Porto Velho-RO x Remo

River-PI x Ypiranga-RS

Águia de Marabá x Coritiba-PR

Capital-TO x Tocantinópólis-TO

Iguatu-CE x Juventude-RS

Ji-Paraná-RO x Paysandu

O sorteio foi marcado pelos confrontos sorteados entre Pará e Rondônia na primeira fase da Copa do Brasil. O Remo enfrenta o Porto Velho-RO pela primeira vez na história, assim como o Paysandu enfrenta o Ji-Paraná em jogo inédito.

E por coincidência, caso a dupla da capital avance para a segunda fase da competição, poderemos ter duelos entre times do Pará e do Rio Grande do Sul. No chaveamento definido, o Remo pode encarar o Ypiranga-RS na segunda fase, enquanto o Paysandu terá a chance de enfrentar o Juventude-RS na próxima fase. Ambos os jogos da 2ª fase, Remo e Paysandu serão visitantes, só que dessa vez sem a vantagem do empate para se classificar.

O Águia terá pela frente o Coritiba, recém-rebaixado da Série A para a Série B, e espera repetir a campanha de 2023 sob o comando de Mathaus Sodré, eliminando times das três primeiras divisões do Brasil. Ano passado, o Azulão chegou à terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Botafogo-PB na primeira fase e o Goiás, da Série A, na segunda. Caso avance para a próxima fase, será o mandante da partida e decidirá em casa a classificação para a terceira fase.

Na primeira fase da Copa do Brasil, todos os times recebem uma premiação por participação na competição. Paysandu receberá R$ 1,25 milhões por estar na Série B, enquanto Remo e Águia receberão R$ 750 mil. Caso se classifique para a segunda fase, o Paysandu poderá embolsar mais R$ 1,4 milhão por participação. Remo e Águia poderão receber mais R$ 900 mil para jogar a segunda fase.

As datas dos confrontos da primeira fase ainda serão definidas pela CBF e a detentora dos direitos de transmissão. Os jogos estão previstos para serem realizados entre 21 e 28 de fevereiro.

Confira todos os confrontos:

CHAVE 1

Sousa-PB x Cruzeiro-MG (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Petrolina-PE x Cascavel-PR

CHAVE 2

Anápolis-GO x Tombense x MG

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 3

Cianorte-PR x Corinthians-SP

Olaria-RJ x São Bernardo-SP (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 4

Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Maranhão-MA x Ferroviário-CE

CHAVE 5

Fluminense-PI x Fortaleza-CE (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Manauara-AM x Retrô-PE

CHAVE 7

Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT

Audax Rio-RJ x Portuguesa-RJ (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 8

Treze-PB x ABC-RN (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

CHAVE 9

Maringá-PR x América-MG (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Independente-AP x Amazonas-AM

CHAVE 10

Operário-MS x Operário-PR

Villa Nova-MG x Aparecidense-GO (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 11

Moto Club-MA x Bahia-BA

Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 12

Trem-AP x Sport-PE (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Murici-AL x Confiança-SE

CHAVE 13

Marcílio Dias-SC x Vasco da Gama-RJ (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Água Santa-SP x Jacuipense-BA

CHAVE 14

São Luiz-RS x Ituano-SP

Costa Rica-MS x América-RN (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 15

União-MT x Atlético-GO

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 16

Rio Branco-AC x CRB-AL (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Athletic-MG x Volta Redonda-RJ

CHAVE 18

Operário-MT x Criciúma-SC

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 19

ASA-AL x Internacional-RS

Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ (vencedor é o mandante na 2ª fase)