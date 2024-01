Em sorteio na CBF, Águia de Marabá enfrenta o Coritiba-PR pela primeira fase da Copa do Brasil

O Águia de Marabá terá pela frente o Coritiba-BA, pela primeira fase da Copa do Brasil. Sem sorteio na Sede da CBF, ficou definido que o atual campeão paraense vai encarar o Coxa, em casa e precisa vencer para avançar de fase.

O Azulão, que também é o representante do Pará na Série D, irá enfrentar o Coxa, em um confronto inédito. O clube do Paraná irá jogar a Série B nesta temporada e já encarou o Paysandu na Copa do Brasil em três oportunidades e eliminou o clube paraense em todas elas (1991, 2012 e 2014). Quem passar de Azulão x Coxa enfrenta o vencedor do confronto entre Capital-TO x Tocantinópolis-TO.

As datas previstas para os jogos da primeira fase da Copa do Brasil estão previstas para os dias 21 e 29 de fevereiro.