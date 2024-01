Sorteio da Copa do Brasil 2024: veja quem Águia, Remo e Paysandu podem enfrentar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2024 ocorrerá nesta terça-feira (30). Três times paraenses participarão do torneio: Águia de Marabá, Remo e Paysandu. Todos enfrentarão adversários já nesta etapa.

Conforme o calendário da CBF, a Copa do Brasil tem previsão de começar em 21 de fevereiro. Nesta fase inicial, participam as equipes classificadas pelos campeonatos estaduais. Os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B, assim como os clubes na Copa Libertadores da América, entrarão no torneio a partir da terceira fase.

Nos jogos iniciais da Copa do Brasil, os confrontos serão disputados em partida única, com o time de pior colocação no ranking de clubes da CBF sendo o mandante. O vencedor avança automaticamente para a próxima fase, e o time visitante tem a vantagem do empate.

O Águia de Marabá, atual campeão paraense, está no Pote C. Conforme o regulamento da Copa do Brasil, o Azulão enfrentará uma equipe do Pote A, composto pelas melhores ranqueadas do torneio. Independentemente do sorteio, o time de Marabá jogará em casa, mas sem a vantagem do empate para avançar.

Possíveis adversários do Águia na Copa do Brasil

Corinthians-SP;

Fortaleza-CE;

América-MG;

Internacional-RS;

Bahia-BA;

Atlético-GO;

Cruzeiro-MG;

Cuiabá-MT;

Coritiba-PR;

Vasco-RJ.

Já o Remo, vice-campão paraense, é a equipe paraense melhor classificada no ranking de clubes da CBF. Segundo o regulamento da Copa do Brasil, o Leão vai enfrentar alguma equipe do Pote E. Por conta disso, o Time de Periçá jogará como visitante e com a vantagem do empate para avançar.

Possíveis adversários do Remo na Copa do Brasil



Operário-MT

Humaitá-AC

Trem-AP

São Luiz-RS

Treze-PB

Operário-MS

Porto Velho-RO

Rio Branco-AC

Anápolis-GO

Iguatu-CE

O Paysandu, terceiro colocado no último Parazão, está no Pote C. Conforme o regulamento, o Bicola vai enfrentar alguma equipe do Pote G. Por conta disso, o time alviceleste jogará como visitante e com a vantagem do empate para avançar.

Possíveis adversários do Paysandu na Copa do Brasil

Atlhetic-MG;

Nova Venécia-ES;

Maranhão;

Itabaiana-SE;

Costa Rica-MS;

Murici-AL;

River-PI;

GAS-RR;

Villa Nova-MG;

Ji-Paraná-RO.