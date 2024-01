Paysandu deve receber mais do que o Remo em cotas de participação na Copa do Brasil de 2024

O Paysandu deve ganhar mais do que o Remo em cotas de participação da Copa do Brasil de 2024. De acordo com os valores pagos na edição do ano passado, o Papão deve embolsar cerca de R$ 500 mil a mais que o maior rival, mesmo sem disputar nenhuma partida. O motivo: o clube alviceleste é o único do estado a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade responsável por organizar a Copa do Brasil, ainda não divulgou as cotas de participação e premiação que serão distribuídos durante a competição. No entanto, caso a instituição mantenha a mesma divisão de valores adotada em 2023, Remo e Paysandu receberão incentivos diferentes.

VEJA MAIS

Conforme ocorreu no ano passado, na primeira fase, as equipes participantes recebem entre R$ 1,4 milhão e R$ 750 mil apenas por entrarem em campo. No entanto, esse valor é repartido de acordo com a divisão que o clube em questão participa no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, as cotas ficam distribuídas assim:

Primeira fase

Clubes da Série A: R$ 1,4 milhão

Clubes da Série B: R$ 1,25 milhão

Clubes de demais divisões: R$ 750 mil

A mesma diferença no pagamento de cotas também é vista quando os clubes avançam à segunda fase do torneio. De acordo com a distribuição realizada em 2023, na nova etapa da competição os times da Série B continuam ganhando R$ 500 mil a mais do que os pertencentes a outras divisões nacionais. Veja:

Segunda fase

Clubes da Série A: R$ 1,7 milhão

Clubes da Série B: R$ 1,4 milhão

Clubes de demais divisões: R$ 900 mil

Apenas quando os clubes avançam à terceira fase é que as cotas de premiação são equiparadas. Nessa etapa do torneio, todas as equipes recebem R$ 2,1 milhões. Vale destacar que é nessa fase do campeonato que entram os clubes que disputaram a Copa Libertadores no primeiro semestre do ano.

Copa do Brasil

A CBF já divulgou a data de início da Copa do Brasil de 2024. Segundo os documentos técnicos do torneio, a competição vai começar em fevereiro e tem a primeira rodada marcada para ocorrer nos dias 21 ou 28.

A primeira fase da competição vai reunir 80 clubes, que disputam classificação em jogos únicos, mas com a equipe visitante tendo vantagem do empate para a classificação. Na segunda fase, o planejamento segue o mesmo, mas em caso de empate a vaga na etapa seguinte será definida nos pênaltis. Na terceira fase, os jogos são de ida e volta.