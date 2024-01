Quantos clássicos Re-Pa podem ocorrer em 2024? Veja as possibilidades para o ano

Com Remo e Paysandu em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro, o ano de 2024 pode ser de poucas edições do clássico Re-Pa. Certo mesmo, por enquanto, apenas um encontro pelo Parazão, pela 5ª rodada do estadual, previsto para ocorrer na primeira semana de fevereiro. Mas, a depender do chaveamento de outros torneios, é possível que o ano tenha até sete duelos entre Leão e Papão.

VEJA MAIS

No próprio Campeonato Paraense, dois novos Re-Pa podem acontecer caso os rivais se encontrem na segunda fase em diante - quartas, semi ou na própria final - que ocorrem em jogos de ida e volta. Aí, já seriam no mínimo três clássicos no ano.

De volta ao Paysandu em 2024, Nicolas pode retomar posto de protagonista em clássicos (Akira Onuma)

Esse número pode subir para cinco na Copa Verde. A tabela da competição regional ainda não foi divulgada pela CBF, porém, mantendo-se o regulamento das edições anteriores, Remo e Paysandu podem se encontrar na semifinal, também disputada em dois jogos. Desde que o torneio foi criado, em 2014, o Clássico Rei da Amazônia ocorreu em seis edições (2014, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2023).

Copa do Brasil

Pouco provável, mas não impossível, Papão e Leão podem ser adversários na Copa do Brasil. Isso apenas se conseguirem avançar no torneio. Este ano, ambos entram na competição desde a primeira fase, mas não vão se enfrentar logo de cara: nesta etapa, os clubes são divididos em potes definidos pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

Remo está no Pote B e vai enfrentar uma equipe do Pote F (Operário-MT, Humaitá-AC, Trem-AP, São Luiz-RS, Treze-PB, Operário-MS, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC, Anápolis-GO ou Iguatu-CE); enquanto o Paysandu, do Pote C, pegará um time do Pote G (Athletic-MG, Nova Venécia-ES, Maranhão, Itabaiana-SE, Costa Rica-MS, Murici-AL, River-PI, GAS-RR, Villa Nova-MG ou Ji-Paraná-RO).

Muriqui marcou o gol da única vitória do Remo em Re-Pa em 2023 (Tarso Sarraf/O Liberal)

Na terceira fase - quando entram clubes do G6 da Série A e campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde - e nas oitavas de final os duelos são definidos por sorteio. A depender dos resultados, os rivais paraenses podem fazer um confronto inédito pela Copa do Brasil na segunda fase em diante, conforme conseguirem seguir no torneio mais bem pago do país.

De acordo com o calendário base da CBF, a Copa do Brasil 2024 deve começar no dia 21 de fevereiro e vai até 10 de novembro.

Como foi 2023?

Neste último ano, Remo e Paysandu se enfrentam quatro vezes: uma pelo Parazão, duas pela Copa Verde e uma pela Série C do Brasileiro. E o Papão se deu melhor, com três vitórias bicolores. Os azulinos venceram uma, e logo a primeira, que marcou a estreia não-oficial do novo Mangueirão. O triunfo por 1 a 0, gol de Muriqui, foi o primeiro evento-teste do estádio, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Na volta, o Papão venceu por 2 a 1 e avançou para a decisão nos pênaltis.

Leão e Papão lutam para não cair para a Série D (Thiago Gomes / O Liberal)

No Parazão, pela 8ª rodada da primeira fase, os bicolores ganharam por 1 a 0, gol de Vinícius Leite. A partida foi a festa oficial da reinauguração do Mangueirão. Já no Brasileiro, mais uma vitória por 1 a 0 do Alviceleste, pela 13ª rodada da competição. O único gol do jogo foi do atacante Mário Sérgio.