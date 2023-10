Com placa em direção ao Baenão, Paysandu provoca após acesso: ‘Desculpa, eu não falo Série C’

OPaysandu não deixou passar a chance de provocar o Clube do Remo, o principal rival no Estado. Após conquistar o sonhado acesso à Série B, além de muita festa, também tiveram as tradicionais “encarnações” com os rivais. Uma delas colocada pelo próprio Bicola no Estádio da Curuzu, nesta segunda-feira (09).

Em um outdoor em direção ao Baenão, casa do Remo, localizado do outro lado da Av. Almirante Barroso, o Papão estampou a frase: “Sorry, I don’t speak Série C”, que em tradução literal significa: “Desculpa, eu não falo Série C”. Veja!

O Leão não conseguiu passar da primeira fase da Série C este ano e, com o baixo desempenho, deixou para 2024 uma nova tentativa de acesso. Enquanto o Papão garantiu a vaga na segundona, mesmo perdendo para o Volta Redonda por 1 a 0, no último sábado (07), terminando o campeonato na segunda posição do Grupo C, com 10 pontos.