Com a vaga do Paysandu na Série B, goleiro Thiago Coelho conquistou acessos com Leão e Papão

Já são cinco temporadas no futebol paraense e o goleiro Thiago Coelho vem conseguindo alguns feitos. O jogador que chegou ao Remo em 2019, hoje defende o Paysandu, maior rival azulino e, mais uma vez, colocou no seu currículo um acesso à Série B.

Assim como ocorreu quando estava atuando no Remo, Thiago Coelho, de 28 anos, conseguiu mais um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em Belém. O goleiro está no Paysandu desde 2022 e, nesta campanha vitoriosa do Papão na Série C, esteve presente em três partidas e contribuiu para que o clube pudesse alcançar o principal objetivo da temporada, mesmo com contusões e cirurgia de apêndice, que o tiraram de jogos e perdeu a posição na equipe para Matheus Nogueira, logo depois do seu retorno ao time após cirurgia.

Nas redes sociais, o goleiro fez questão de agradecer ao Paysandu e afirmou que tem orgulho de ter feito parte da história do clube alviceleste.

“Que história, que trajetória! Esse acesso é para nossa torcida. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Glória a Deus por tudo. O Papão está na Série B!”, publicou.

Goleiro Thiago Coelho possui dois acesos à Série B na carreira, um pelo Remo e outro pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Revelado na base do Coritiba-PR, Thiago Coelho rodou por alguns clubes até chegar a Belém, para atuar pelo Remo. Com a camisa azulina, o goleiro permaneceu até 2021, porém, realizou poucos jogos defendendo o Remo, já que o titular Vinícius, não dava “brecha” para o jogador. Pelo Remo Thiago Coelho conquistou os Parazão de 2019, a Copa Verde 2021 e o acesso para a Série B.

Thiago Coelho defendeu o Remo por três temporadas (Samara Miranda / Remo)

Contratado pelo Paysandu em 2021, Thiago Coelho também colocou seu nome entre os campeões do Papão. Ele levantou a taça da Copa Verde 2021, sendo um dos jogadores decisivo na conquista, além do acesso à Série B nesta temporada. Neste ano o goleiro fez 22 partidas pelo Papão.