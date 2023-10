Presidente do Condel do Paysandu comemora acesso, fala em reestruturação do clube e término do CT

O Papão subiu para a Série B após cinco anos longe da competição. Na chegada dos jogadores a Belém, muitos torcedores e no meio da torcida estava a Ieda Almeida, presidente do Conselho Deliberativo do Paysandu (Condel). Ieda falou que o acesso é fruto de um trabalho árduo da diretoria do Papão e tocou em assuntos importantes, como reestruturação e término do Centro de Treinamento do clube.

ASSISTA

“[O acesso] É aquilo que a gente estava esperando tanto, a gente merecia muito, é fruto de muito trabalho. Trabalho que pessoas nem imaginam o quanto que é. Mas é muito recompensador. Estamos aqui, agora, vendo todos os nossos torcedores felizes. Essa resposta é espetacular”, disse ao O Liberal.

VEJA MAIS

CT e reestruturação

Ieda Almeida fez questão de citar que um dos principais caminhos para o sucesso bicolor é a reestruturação do clube e isso passa principalmente pelo término do Centro de Treinamento, que fica situado no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua.

"Esperar que o Paysandu se estruture, que a gente consiga fazer o nosso CT, que é o ponto principal. A partir daí, sim, a gente pode alçar novos voos. Mas, nesse momento, é preciso estruturar equipe e CT. Isso é fundamental”, finalizou.

VEJA MAIS

Fim de papo em 2023

Com a classificação na segunda posição no quadrangular, o Paysandu encerrou a temporada 2023 no departamento de futebol e, conquistou o principal objetivo do clube em 2023. A decisão da Série C do Campeonato Brasileiro será entre Brusque-SC x Amazonas-AM.