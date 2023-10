Torcedor do Paysandu ‘foge’ do almoço do Círio para comemorar acesso na Doca

Com o acesso para a Série B garantido, a torcida do Paysandu só quer saber de comemorar e, neste domingo (8), muitos já estão concentrados na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, só aguardando a carreata com os jogadores chegar para celebrar ainda mais a conquista. Um dos torcedores presentes é Ivan, que “fugiu” do tradicional almoço de Círio para ir para a festa do acesso.

“Eu saí para o Círio e minha mãe não sabe que eu to na Doca. A maniçoba toda pronta, falei que ia almoçar com ela e até agora não apareci em casa. Cheguei agora, vim direto para a Doca”, disse o torcedor.

O Papão convocou a Fiel para comemorar o acesso para a Segundona após o desembarque dos jogadores em Belém neste domingo, junto a comemoração do Círio. Em carreata, a delegação seguiu do Aeroporto Internacional de Belém em direção a Doca, seguida por centenas de torcedores que estavam a postos para a festa.

A equipe bicolor garantiu o acesso mesmo perdendo por 1 a 0 para o Volta Redonda no último sábado (7), terminando com a segunda posição do Grupo C da Série C, com 10 pontos, atrás apenas do Amazonas, que terminou com 12 pontos e vai disputar a final contra o Brusque-SC.