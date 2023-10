Jogadores do Paysandu saem em carreata rumo à Doca em comemoração pelo acesso à Série B

Jogadores e dirigentes do Paysandu desembarcaram em Belém no início da tarde deste domingo (8), por volta das 12h20, com a vaga na Série B de 2024 na bagagem. A delegação alviceleste foi recepcionada por milhares de torcedores no Aeroporto Internacional de Belém que, de lá, seguiram em carreata até a Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no centro de Belém.

O próprio clube fez o "chamado" nas redes sociais ao anunciar a contratação de DJs e trio elétrico para o traslado comemorativo. O Paysandu retorna à Série B do Brasileiro após cinco anos disputando a Terceira Divisão. O acesso dá uma nova perspectiva ao clube e a possibilidade de uma mudança de patamar, já que deverá ter acesso a uma cota superior a R$ 24 milhões pela disputa da Segundona em acordo intermediado pela Liga Forte Futebol (LFF).

paysandu carreata acesso série b (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

