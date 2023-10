Carreata leva jogadores do Paysandu até a Doca; Hélio dos Anjos manda recado: '2019 está pago'

A carreata bicolor em comemoração ao acesso do Paysandu à Série B já deixou o Aeroporto Internacional de Belém rumo à Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca. Uma empresa de segurança privada já fechou um espaço na esquina da via com a Travessa Bernal do Couto, onde deve ocorrer a concentração de torcedores e a festa ao longo deste domingo (8) de Círio.

Veja imagens da carreata bicolor

Sob o trio elétrico alugado estão jogadores, comissão técnica, dirigentes e até mesmo alguns torcedores ilustres, como o "Papa do Paysandu", que recentemente perdeu a casa em um incêndio e recebeu auxílio do clube. Já no carro-som e antes da saída do aeroporto, o técnico Hélio dos Anjos pegou o microfone e mandou um recado para os torcedores:

"Pessoal, 2019 está pago", soltou o treinador, para o delírio dos presentes.

A fala de Hélio dos Anjos é alusiva à derrota para o Náutico, no Estádio dos Aflitos, pela Série C de 2019, época em que também estava à frente do time alviceleste.

Após uma penalidade máxima erroneamente marcada pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden nos acréscimos do segundo tempo, o time pernambucano marcou o gol que levou à decisão do acesso para as cobranças de pênaltis, vencidas pelo Timbu. O Paysandu, então, deixou escapar o retorno à Série B e a derrota, da forma como aconteceu, acirrou a rivalidade entre os clubes.

Do atual elenco do Papão, o atacante Vinícius Leite é o único remanescente da fatídica derrota nos Aflitos.