Carreata com jogadores do Paysandu chega à Doca em festa por comemoração do acesso à Série B; vídeo

A carreata com jogadores e dirigentes do Paysandu chegou à Doca por volta das 16h deste domingo. Os festejos pelo acesso à Série B do Brasileiro devem invadir a noite de Belém na Avenida Visconde de Souza Franco, principalmente no trecho entre as ruas Antonio Barreto e Bernal do Couto, onde a torcida está concentrada.

A delegação bicolor desembarcou em Belém às 12h20, em voo direto do Rio de Janeiro. Do aeroporto, em Val-de-cans, saiu em carro aberto até a Doca, em percurso que foi feito pelas Avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral.

O Paysandu garantiu, na noite de sábado (7), o retorno à Série B do Brasileiro mesmo perdendo para o Volta Redonda por 1 a 0. O time paraense encerrou a segunda fase da Terceirona na vice-liderança do quadrangular, atrás do Amazonas FC, que vai disputar a final do campeonato contra o Brusque-SC, o líder da outra chave.

Veja imagens da carreata pela cidade:

A grande festa alviceleste pelas ruas de Belém se dá pelo fim de uma espera de cinco anos tentanto voltar à Segunda Divisão do futebol brasileiro, com seguidas tentativas frustradas de acesso.

O futebol profissional do Papão, agora, "entra de férias" até o final do ano, quando deverá ser dado início à preparação para a próxima temporada. O time só deve voltar a campo em janeiro, durante o Parazão 2024. A diretoria bicolor ainda não se posicionou sobre uma possível extensão do contrato com o técnico Hélio dos Anjos nem sobre quais jogadores permanecerão no elenco para o ano que vem.