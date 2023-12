FPF sorteia grupos do Parazão 2024; primeiro Re-Pa será na quinta rodada

A Federação Paraense de Futebol sorteou os grupos da edição 2024 do Campeonato Paraense. Águia, Clube do Remo e Paysandu foram os cabeças de chaves dos três grupos que, ao longo da primeira fase, jogam uns contra os outros, a partir do dia 20 de janeiro do próximo ano.

Clube do Remo e Paysandu ficaram nos grupos B e C, respectivamente. Atual vice-campeão, o Leão ficou ao lado de Cametá, Caeté e Santa Rosa. Já o Paysandu, que subiu para a Série B do Brasileirão, ficará no grupo de São Francisco, Tapajós e Tuna.

Atual campeão da competição, o Águia de Marabá forma o grupo A ao lado de Canaã, Bragantino e Castanhal.

O primeiro clássico Re-Pa está agendado pela quinta rodada.

Grupo A: Águia de Marabá, Canaã, Bragantino e Castanhal

Grupo B: Clube do Remo, Cametá, Caeté e Santa Rosa

Grupo C: Paysandu, São Francisco, Tapajós e Tuna

Confira os jogos da primeira rodada:

Águia x Tuna

Remo x Canaã

Paysandu x Santa Rosa

Cametá x Castanhal

São Francisco x Caeté

Bragantino x Tapajós