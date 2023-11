Ação reúne ídolos de Remo e Paysandu e mais um ‘capítulo’ do Re-Pa

Jogadores, ídolos e mascotes dos times Remo e Paysandu surpreenderam os fãs que estavam presentes no Soccer 7 Futebol Society, em Belém, no último sábado (28). Uma ação da Gatorade, bebida esportiva reconhecida mundialmente, promoveu mais um “confronto” na histórica rivalidade Re-Pa.

Whatsapp: receba todas as notícias do Remo no seu celular

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Entre os participantes estavam ídolos de ambos os lados, como Ricardo Lecheva, Adriano Paredão, Landu, Albertinho, além do rapper Pele do Manifesto e dos influencers Amanda Kaoma e Caio Ariel. Os torcedores tiveram a oportunidade de testemunhar de perto a intensa paixão e o espírito esportivo que caracterizam o tradicional clássico entre Remo e Paysandu.

VEJA MAIS

O clássico Re-Pa recebeu o status de patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará em 2016, de acordo com a Lei Estadual 8.358/2016, sendo reconhecido como uma expressão cultural do povo paraense.

A atual campanha da Gatorade adota o lema "clássico se ganha suando" e promove uma visão mais inclusiva e abrangente dos clássicos do futebol, não se limitando apenas aos confrontos entre times profissionais, mas estendendo-se a clássicos na vida de qualquer jogador, seja ele profissional ou amador.

Esses clássicos podem ser encontrados em enfrentamentos interclasse ou entre bairros. Para assistir ao filme produzido pela ISLA, você pode acessá-lo aqui.