Paysandu anuncia rescisão com lateral-direito Anilson; saiba mais

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (31) a rescisão com o lateral-direito Anilson, de 22 anos. A dispensa do jogador faz parte do planejamento bicolor para a temporada 2024, que deve ter como foco a Série B do Campeonato Brasileiro.

Conforme exposto em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a decisão foi tomada em comum acordo, mediante a antecipação da rescisão contratual. Por fim, a nota diz que "O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços prestados."

Anilson chegou ao clube em julho deste ano, a pedido do técnico Hélio dos Anjos. O maranhense de 21 anos começou a carreira nas categorias de base do São Paulo, em 2016. Já em 2021, como profissional, foi emprestado para o Aimoré-RS, e em 2022 seguiu para o Náutico-PE, onde permaneceu até março deste ano, quando encerrou a disputa do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. No Paysandu disputou sete partidas, a primeira delas contra o CSA, pela 14ª rodada da Série C, e a última contra o Volta Redonda, na fase final da competição.

Confira a nota do clube:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Anilson não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O clube acertou, em comum acordo com o lateral-direito, a antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes.

O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.