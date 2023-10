Hélio dos Anjos é absolvido em novo julgamento pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD

O técnico Hélio dos Anjos pulou uma fogueira nas barras da justiça desportiva, ao ser absolvido em julgamento conduzido pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na tarde desta segunda-feira (30), por conta da expulsão e confusão durante a partida contra o Botafogo-PB, pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C, no último dia 23 de setembro, ocasião em que o bicolor paraense venceu o Belo por 3 a 2, em pleno estádio Almeidão, na Paraíba.

Hélio foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar contra suas decisões, com pena previstas de uma a seis jogos de suspensão. Junto a ele, foram julgados Vinicius Alves Xavier, Wesley Dias, Cleyson Chaves dos Santos, José Afonso Guedes, todos do staff botafoguense. Os dois primeiros foram absolvidos, enquanto Cleyson e José Afonso, vice do Belo, pegaram 15 dias de suspensão.

A decisão foi acompanhada pelo relator Sérgio Furtado Coelho. Os únicos a votarem contra a absolvição foram os auditores Rafael Stipkovic e Ramon Rocha, que pediram pena de um jogo de suspensão. Com isso, Hélio dos Anjos terá "apenas" a penalidade de nove partidas, mais multa de mil reais, aplicadas no julgamento anterior, devido a expulsão em partida contra o Volta Redonda, quando discutiu com a equipe de arbitragem devido ao acréscimo de cinco minutos anunciado. Esta punição será cumprida em qualquer competição organizada pela CBF. O clube deve recorrer.

O caso

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, em sua súmula da partida, descreveu que a expulsão ocorreu devido a um desentendimento no final do primeiro tempo entre Hélio dos Anjos e parte da comissão técnica do Belo. O motivo alegado foi: "Expulso após o término do 1° tempo, ao se encaminharem para os vestiários, discutir com o auxiliar técnico da equipe adversária, sr. Vinicius Alves Xavier, provocando um início de conflito entre as equipes."