Após punição no STJD, Hélio dos Anjos passa por novo julgamento por outra denúncia

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, será novamente julgado pela 1ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A audiência ocorrerá na próxima segunda-feira (30), às 13h, no Plenário do STJD, no Rio de Janeiro (RJ). Após ser punido pela expulsão contra o Volta Redonda, o treinador foi denunciado devido ao cartão vermelho na vitória por 3 a 2 do Papão contra o Botafogo-PB, em 23 de setembro, no Almeidão.

O caso

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, em sua súmula da partida, descreveu que a expulsão ocorreu devido a um desentendimento no final do primeiro tempo entre Hélio dos Anjos e parte da comissão técnica do Belo. O motivo alegado foi: "Expulso após o término do 1° tempo, ao se encaminharem para os vestiários, discutir com o auxiliar técnico da equipe adversária, sr. Vinicius Alves Xavier, provocando um início de conflito entre as equipes."

Além de Hélio dos Anjos, Vinicius Alves Xavier, auxiliar do Botafogo, também foi expulso com base na mesma razão. O árbitro registrou um tumulto durante o intervalo, quando "os senhores Gleyson Chaves dos Santos, fisiologista da equipe mandante, e o senhor José Afonso Guedes, vice-presidente da equipe mandante, invadiram o campo de jogo vindo pelo túnel de acesso aos vestiários da equipe do Botafogo F.C. e discutiram com o treinador da equipe adversária."

Hélio foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, com pena previstas de uma a seis jogos de suspensão;

Reincidente

Hélio dos Anjos foi recentemente punido com nove jogos de suspensão e uma multa de mil reais devido a sua expulsão em uma partida anterior contra o Volta Redonda. Ele negou as alegações da arbitragem, mas o tribunal decidiu pela punição. Nesse incidente, o técnico recebeu um cartão vermelho direto no final do segundo tempo após uma discussão com a equipe de arbitragem devido ao acréscimo de cinco minutos anunciado. O Paysandu anunciou que vai recorrer da decisão ao pleno do STJD.