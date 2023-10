Paysandu: Hélio dos Anjos nega acusações, mas sofre grande punição do STJD; veja a pena

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, foi punido com nove jogos de suspensão, mais mil reais de multa, no julgamento realizado nesta quinta-feira (19), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O comandante bicolor negou todo o relato da arbitragem da partida, no depoimento à 4ª Comissão Disciplinar, pela expulsão no empate contra o Volta Redonda. Porém, o tribunal optou pela punição.

A expulsão

O incidente ocorreu quando Hélio dos Anjos recebeu o cartão vermelho direto pelo árbitro no final do segundo tempo. A contenda com os membros da equipe de arbitragem teve início após o anúncio de um acréscimo de cinco minutos. O árbitro da partida, Gustavo Ervino Bauermann, de Santa Catarina, relatou em sua súmula que o técnico do Paysandu perdeu o controle à beira do campo e teria proferido palavras ofensivas a indivíduos próximos a ele.

Segundo Gustavo, após mostrar o cartão vermelho, Hélio dos Anjos expressou, em voz alta, as seguintes palavras:

“Expulsei de maneira direta por, após o quarto árbitro levantar a placa de acréscimos, o mesmo [Hélio dos Anjos] proferiu aos gritos as seguintes palavras: ‘Vai tomar no cu caralho, só 5 minutos’. Após ser expulso, o referido treinador continuou: ‘Tá de sacanagem, veio aqui roubar nós’. Após o término da partida, o treinador invadiu o campo de jogo e foi atrás do assistente número 1, Bruno Muller, proferindo as seguintes palavras: ‘seu veadinho, vai tomar no cu, veado, veadinho’. Relato ainda que, quando o quinteto de arbitragem estava saindo do campo de jogo, no término da partida, o técnico veio atrás e proferiu as seguintes palavras: ‘Seu pipoqueiro, pipoqueiro, pipoqueiro’”, conclui o depoimento de Gustavo Ervino Bauermann.

Renovação

Hélio dos Anjos tem contrato com o Paysandu até 31 de dezembro de 2023, mas está em negociações com a diretoria para prorrogar o vínculo até o final do próximo ano. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Papão para saber se o clube irá recorrer da decisão do STJD.