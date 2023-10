Paysandu: Após cirurgia, capitão Paulão afirma sobre contrato: ‘Meu desejo seria continuar’; vídeo

O zagueiro Paulão, do Paysandu, concedeu uma entrevista à imprensa para falar sobre sua situação após a cirurgia no joelho, que visou reconstruir o ligamento rompido. A lesão ocorreu durante uma partida contra o Náutico, no dia 13 de agosto. Um dos destaques foi o tema do contrato do jogador, bem como os detalhes do processo de recuperação e a demora na realização da cirurgia, que ocorreu dois meses após a lesão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Paulão começou abordando a incerteza em relação ao seu contrato, que estava prestes a se encerrar em novembro. Ele expressou seu desejo de continuar no clube – para além da renovação automática pela lesão – e contribuir na Série B do próximo ano.

"Tem a situação da incerteza. Como todos sabem, meu contrato acabava agora em novembro. E aí a gente discutiria o lado do clube, meu lado. Vou falar como Paulão sem lesão: meu desejo seria continuar, para trabalhar na Série B, continuar ano que vem, passar pelos processos do clube. Me coloco à disposição para estar aqui. Se o clube me vê como alguém importante pela liderança e também dentro de campo, se pude ajudar, quero continuar, estar presente. Quero ser o cara que vai estar dentro do grupo", disse Paulão.

VEJA MAIS

Recuperação

O médico do Paysandu Edílson Andrade, que cuida do caso do jogador, explicou que Paulão iniciou imediatamento o tratamento para reduzir a inflamação em seu joelho, o que o obrigou a esperar semanas para realizar a cirurgia. A operação foi realizada na última sexta-feira, 13 de outubro, no Porto Dias. A recuperação de Paulão está estimada em nove meses e será dividida em três fases de fisioterapia.

A primeira fase consiste na redução da inflamação da cirurgia, na ativação da musculatura, na capacidade de andar sem muletas e na recuperação da extensão total do joelho. Na segunda fase, o foco será o equilíbrio e a reintrodução de trotes. Finalmente, na terceira fase, Paulão irá executar fundamentos do esporte e retornar aos treinos.

Com base em experiências anteriores com atletas que sofreram lesões semelhantes, a expectativa é que Paulão possa começar a treinar com bola após sete meses. Aos seis meses, ele iniciará o trabalho com bola indoor, seguido pelo treino no gramado com sete meses, inicialmente de forma individual, sem contato com outros atletas.

Paulão agradeceu ao médico do Paysandu, Dr. Edilson, pela cirurgia, e expressou sua confiança no processo de recuperação: "Agradeço ao Dr. pela cirurgia, nesse momento a gente se encontra fazendo a fisioterapia, sabendo do tempo necessário para voltar a fazer o que mais amamos, que é jogar o futebol. Acredito que as coisas acontecem como tem que ser, graças a Deus conseguimos o acesso. Estamos em boas mãos e entregues ao departamento médico do Paysandu", concluiu Paulão.

A demora

Para finalizar, Edilson explicou a decisão de esperar algumas semanas para a cirurgia: "Naturalmente, iríamos aguardar algumas semanas para reduzir o edema ósseo e o derrame articular, causado pelo trauma. Iniciamos a fisioterapia para instigar o joelho do atleta e iniciar uma reabilitação funcional. Operando nas condições agudas, na primeira ou segunda semana do trauma, não iríamos ter uma reabilitação adequada. Além disso estávamos na reta final da Série C e a gente sabe da liderança e importância do Paulão no vestiário. O atleta precisava do suporte familiar, juntamos as peças e encontramos semana passada como o melhor momento", concluiu.