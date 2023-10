Hélio dos Anjos pode pegar longo gancho em julgamento no STJD e perder jogos do Paysandu na Série B

O técnico Hélio dos Anjos será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira (19), sob risco de ser punido com multa e muitos jogos de suspensão. O comandante bicolor, que está em meio a negociações de renovação com o Papão, foi intimado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD a prestar esclarecimentos sobre a expulsão que sofreu na partida contra o Volta Redonda realizada no dia 3 de setembro, na Curuzu, pela primeira rodada do quadrangular da Série C 2023.

VEJA MAIS

Na ocasião, Dos Anjos recebeu o cartão vermelho direto do árbitro no final do segundo tempo. A discussão com membros da arbitragem começou com o anúncio do tempo de acréscimos (5 minutos). Gustavo Ervino Bauermann, árbitro de Santa Catarina que comandou a partida, relatou em súmula que o técnico bicolor se descontrolou à beira do gramado e proferiu xingamentos a quem estava próximo.

Justificativa registrada em súmula para a expulsão de Hélio dos Anjos (Reprodução/CBF)

“Expulsei de maneira direta por, após o quarto árbitro levantar a placa de acréscimos, o mesmo [Hélio dos Anjos] proferiu aos gritos as seguintes palavras: ‘Vai tomar no cu caralho, só 5 minutos’. Após ser expulso, o referido treinador continuou: ‘Tá de sacanagem, veio aqui roubar nós’. Após o término da partida, o treinador invadiu o campo de jogo e foi atrás do assistente número 1, Bruno Muller, proferindo as seguintes palavras: ‘seu veadinho, vai tomar no cu, veado, veadinho’. Relato ainda que, quando o quinteto de arbitragem estava saindo do campo de jogo, no término da partida, o técnico veio atrás e proferiu as seguintes palavras: ‘Seu pipoqueiro, pipoqueiro, pipoqueiro’”, conclui o depoimento de Gustavo Ervino Bauermann.

Veja a expulsão a partir de 2'58'':

Desta forma, a procuradoria do STJD denunciou Hélio dos Anjos em quatro artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). São eles:

Art. 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), cuja multa pode chegar a R$ 100 mil e até seis jogos de suspensão;

(ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), cuja multa pode chegar a R$ 100 mil e até seis jogos de suspensão; Art. 243-G (praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência), em que a pena varia de cinco a dez partidas de suspensão e multa de até R$ 100 mil;

(praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência), em que a pena varia de cinco a dez partidas de suspensão e multa de até R$ 100 mil; Art. 258, §2º, II (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões), com pena previstas de uma a seis jogos de suspensão;

(assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões), com pena previstas de uma a seis jogos de suspensão; Art. 184 (quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas).

Hélio dos Anjos tem contrato com o Paysandu até 31 de dezembro de 2023, mas vai se reunir com a diretoria alviceleste na tarde desta quarta-feira (18) para a primeira rodada de negociações na finalidade de estender este vínculo até o final do ano que vem.

O objetivo do clube e do treinador é iniciar, em breve, a montagem do elenco para a Série B de 2024, assim como um processo de reestruturação do departamento de futebol, que passa pela contratação de profissionais para a comissão técnica e também investimentos em equipamentos e infraestrutura para o elenco profissional. A meta estipulada pelo presidente Maurício Ettinger é estar na Série A do Brasileiro em 2025.

Se punido na Suprema Corte desportiva, Hélio dos Anjos deverá ficar de fora das primeiras partidas do Papão em competições organizadas pela CBF - neste caso, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B.