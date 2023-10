Paysandu: primeira reunião para renovação com Hélio dos Anjos será nesta quarta-feira à tarde

Hélio dos Anjos e dirigentes do Paysandu estarão reunidos na tarde desta quarta-feira (18), na Curuzu, para negociar a renovação de contrato. O atual vínculo do treinador com o Papão é válido até 31 de dezembro, mas o objetivo é estender até o final da próxima temporada, ou seja, para a disputa da Série B do Brasileiro de 2024. Como adiantado por oliberal.com na última terça, o staff do treinador desembarca em Belém hoje.

VEJA MAIS

Durante sessão solene na Câmara Municipal (CMB) nesta quarta, quando recebeu o título de Cidadão de Belém, Hélio dos Anjos conversou brevemente com a reportagem e não quis dar detalhes sobre as exigências que tem para a renovação com o Bicola.

"Hoje à tarde a gente conversa", limitou-se a dizer o mineiro.

Salário não deverá ser entrave

Em entrevistas nos últimos dias, Hélio dos Anjos deixou claro que dinheiro não é a sua principal preocupação na negociação do novo contrato. Mais do que uma valorização salarial, o treinador pretende avanços e melhorias no departamento de futebol, tendo em vista o maior nível técnico, físico e de competitividade da Série B do Brasileiro.

A tendência é que peça garantias de investimentos em infraestrutura e capacitação de mais profissionais nas áreas de fisiologia, nutrição, análise de desempenho e scout, além de melhorias na Curuzu e no Centro de Treinamento, que terá o primeiro campo inaugurado em dezembro.