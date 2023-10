Paysandu: Staff de Hélio dos Anjos chega a Belém para acertar renovação de contrato com o Papão

O Paysandu conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para 2024 e já pensa na próxima temporada. Um dos principais passos do Papão é a permanência do técnico Hélio dos Anjos. Uma fonte repassou ao núcleo de esportes de O Liberal, que o staff do treinador chega a Belém amanhã (18), para acertar a permanência de Hélio dos Anjos para 2024.

A diretoria do Paysandu iniciou essa semana alguns tramites em relação em quem fica e quem sai para a temporada 2024, algumas situações precisam ser analisadas pelo clube e é prioridade dentro da Curuzu, a permanência do treinador, mas para que isso ocorra, algumas exigências devem ocorrer nesta negociação, porém, o salário não é prioridade e sim, exigências estruturais no clube, permeiam a negociação.

Um aumento do salário deve ocorrer, porém, as tratativas entre Hélio dos Anjos, seu representante e a diretoria do Paysandu, serão para tratar também de como o clube irá se preparar para a temporada e “garantias no futebol”, para que a o Paysandu tenha solidez nas competições em que irá disputar. A fonte repassou ainda que as partes estão otimistas para que a renovação ocorra.

Hélio dos Anjos, em entrevista à jornalista Syanne Neno, afirmou que quer permanecer no Paysandu, mas explicou o que é necessário saber como o clube irá atuar em uma Série B e disse não ter pressa para fechar com o clube paraense.

“Eu não quero ter pressa quanto a isso (renovação). Não vou colocar na parede um clube que gosto tanto, como o Paysandu. Quero deixar claro que a minha vontade é muito grande de continuar. Agora, tudo depende de acertos e que a gente possa absorver a ideia do que é jogar uma Série B”, falou.

Aos 65 anos, Hélio dos Anjos está na terceira passagem como técnico do Paysandu. A primeira ocorreu em 2002, quando o Papão estava na disputa da Série A do Brasileiro. A segunda passagem do treinador ocorreu em 2019 e quase levou o Paysandu à Série B, porém, o erro de arbitragem de Leandro Vuaden, diante do Náutico-PE, adiou o sonho do acesso bicolor. Mas a subida do Papão, quis o destino, que fosse com Hélio dos Anjos no comando. O treinador retornou à Curuzu nesta temporada com o Paysandu brigando contra o rebaixamento, mas no final, o clube paraense acabou se classificando para o quadrangular e na fase decisiva, ficou com uma das vagas na Segundona do Brasil em 2024.