Paysandu inicia semana de renovações com executivo e técnico; saiba os próximos passos

O Paysandu inicia, nesta segunda-feira (16), uma semana importante para o planejamento de 2024. Nos próximos dias, a diretoria bicolor dará o pontapé inicial nas tratativas para a renovação de contrato de duas peças importantes do departamento de futebol: o executivo Ari Barros e o técnico Hélio dos Anjos. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

O mandatário alviceleste já havia dito à reportagem, na semana passada, de que iniciaria as conversas de renovação a partir dessa segunda. Em novo contato com o Núcleo de Esportes, Ettinger reiterou o cronograma de atividades e disse que a prioridade da atual direção é a renovação com o executivo Ari Barros.

A partir das conversas com Ari, o clube negociará a permanência de Hélio dos Anjos para a próxima temporada. A diretoria do Papão entende que, sem o departamento de futebol e a comissão técnica formadas, não tem como montar o elenco que disputará a Série B do próximo ano. Portanto, só após as renovações de Ari e Hélio é que o Bicola vai se preocupar com as condições contratuais dos jogadores do elenco.

Vale destacar que o Papão já tem contratos com alguns jogadores para o ano que vem. Entre eles estão o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o volante João Vieira, o meia Robinho e os atacantes Roger e Mário Sérgio.

Conforme Ettinger informou à reportagem na semana passada, o clube tem interesse em continuar com alguns jogadores que disputaram a Série C pelo clube em 2023. No entanto, vários atletas devem ser dispensados em breve.

Em 2024, o Paysandu disputará a Série B do Brasileirão pela primeira vez em seis temporadas. O clube terá uma injeção financeira de R$ 11 milhões, devido às cotas de transmissão da competição, e deve utilizar parte do dinheiro na construção de um elenco mais forte. A prioridade da atual direção é, já em 2024, brigar pelo acesso à Série A.