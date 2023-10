Presidente do Paysandu revela possibilidade de Nicolas retornar à Curuzu em 2024: ‘ele quer vir’

Há boas chances do atacante Nicolas voltar ao Paysandu para disputar a Série B de 2024. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, disse que tem conversados com o atacante do Ceará sobre um possível retorno ao Papão. Segundo o mandatário bicolor, Nicolas afirmou que quer atuar em Belém no próximo ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"A gente tentou trazer o Nicolas esse ano. O problema é que ele já tinha jogado Brasileirão e Copa do Brasil por dois times diferentes, então não íamos conseguir usar ele aqui. Mas o negócio já estava quase fechado, foi só por isso que ele não veio. Acho que ele pode se encaixar bem no nosso elenco do ano que vem. Falei por telefone com ele e ele quer vir", disse Ettinger.

VEJA MAIS

Nicolas é um xodó da torcida bicolor dos últimos anos. O atacante chegou ao Paysandu em 2019 e ficou até o meio da temporada de 2021. No período, o jogador de 34 anos se tornou o atleta que mais fez partidas pelo clube, com 103 jogos disputados e 37 gols marcados. Além disso, ele conquistou com a camisa alviceleste dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021).

Apesar dos bons números pelo Papão, Nicolas não acumula índices positivos nesta temporada. Somando as passagens pelo Goiás - primeiro semestre de 2023 - e Ceará, o jogador tem 27 jogos disputados e apenas 11 gols.