Paysandu passa fácil pelo Vila Rica na primeira rodada do Campeonato Paraense Sub-20

O Paysandu fez bonito na primeira partida do Campeonato Paraense da categoria sub-20. Jogando contra o Vila Rica, na manhã desta quinta-feira (12), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju) o time aplicou uma sonora goleada por 6 a 0 sobre o adversário, sacramentando a maior goleada da primeira rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Marcaram os gols em favor do bicola Dedy, João Vitor, Lucas e Junior (3x), sob as instruções do técnico Nad. O Paysandu volta a campo no próximo dia 20 de outubro, para enfrentar o Benevides, às 9h30, no campo 2 do Ceju, às 9h30.

Já o Vila Rica tem compromisso um pouco antes, mais precisamente no dia 15, no estádio Begozão, também contra o Benevides.