Chuva de gols! Paysandu goleia o Castanhal no amistoso do acesso; confira

O Paysandu goleou o Castanhal por 7 a 0, na noite desta quarta-feira (11), na Curuzu, no amistoso do acesso. Anilson, João Vieira, Naylhor, Lucas Paranhos, Dalberto (duas vezes) e Gabriel Furtado marcaram os gols do Bicola. Agora, o Papão entra de férias e volta, em data a ser anunciada, na preparação para o Campeonato Paraense 2024.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Primeiro

O duelo teve o início atrasado em 30 minutos, por causa da forte chuva em Belém, e causou falhas na rede elétrica de parte da avenida Almirante Barroso. Mesmo O Paysandu começou bem em campo. Roger chutou de longe, o goleiro Joel espalmou e, na volta, Anílson recebeu na área e chutou cruzado para abrir o placar aos 4 do primeiro tempo.

VEJA MAIS

O segundo veio antes dos primeiros 10 minutos. Chegada do Paysandu pela esquerda, cruzamento de Ronaldo Mendes para João Vieira marcar o segundo, chegando como elemento surpresa.

Aos 20 minutos, escanteio para a área, escanteio para a área, a bola ficou sendo disputada e sobrou para Naylhor. O zagueiro aproveitou para fuzilar e fazer o terceiro. Antes do fim do primeiro tempo, Ronaldo Mendes cruzou novamente e Lucas Paranhos desviou de cabeça e marcou para fazer o quarto bicolor.

Segundo tempo

O quinto do Paysandu veio já no início do segundo tempo. Assim como na etapa inicial, aos 4, o Papão pressionou a saída de bola do Castanhal, Juninho roubou a bola na entrada da área e deu para Dalberto, que meteu no cantinho do goleiro para fazer o quinto.

O sexto veio já aos 30. Cruzamento para a área de Arthur e Dalberto, novamente, chegou para desviar e fazer o sexto. O sétimo veio seis minutos, por meio de Gabriel Furtado. Novo ataque pela direita, bola cruzada na área e Gabriel Furtado dominou e fez mais um, para a festa da torcida, que havia pedido a entrada do jovem.