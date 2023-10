Paysandu terá amistoso para inaugurar campo do CT; gramado 2 ficará disponivel no início de 2024

A reta final da temporada 2023 para o Paysandu não poderia ser melhor. O clube que iniciou o ano contratando vários jogadores, dispensando outros tantos, ficou de fora da final do Parazão e perdeu a final da Copa Verde, foi premiado com o acesso à Série B e a “cereja do bolo”, que é a inauguração do primeiro campo oficial do Centro de Treinamento Raul Aguilera, que pertence ao Papão. Um amistoso para imprensa e convidados, será realizado no mês de dezembro pelo Paysandu para inaugurar o local, que receberá alguns treinos do clube em 2023 com pré-temporada, além de 2024. A informação foi dada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger.

O mandatário alviceleste informou que o gramado já passa por adequações e em breve será inaugurado com um amistoso. A partida será apenas para convidados clube, além da imprensa. A pré-temporada do clube, que deve iniciar nas últimas semanas de dezembro, deverá contar com a utilização do campo do CT Raul Aguilera, que fica no bairro Águas Lindas, em Ananindeua (PA), na Região Metropolitana de Belém.

“O CT agora tem gramado. Vamos fazer o primeiro corte da grama ainda em outubro e devemos fazer um jogo amistoso no dia 2 de dezembro. Seria algo comemorativo, com a velha-guarda. Depois disso, já faríamos a pré-temporada lá”, falou.

Além do primeiro campo, o Paysandu também trabalha para inaugurar o segundo campo. A intenção é que o clube bicolor tenha disponível o gramado do segundo campo entre os meses de fevereiro ou março de 2024.

“Já estamos tocando o segundo campo, compramos materiais de drenagem e ela inicia hoje. Esperamos plantar a grama ainda esse ano. Acredito que devemos cortar a grama já em dezembro, com o campo ficando disponível para treino em fevereiro ou março, se Deus quiser”, completou.