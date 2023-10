Mais gols, garçons, mais jogos… Veja as curiosidades do Paysandu em 2023; confira

Após quatro tentativas sem sucesso, o Paysandu encerrou a temporada 2023 sacramentando o retorno ao Campeonato Brasileiro da Sèrie B. Dentre alguns destaques notáveis dentro de campo, um dos principais nomes a emergir desse sucesso foi Mário Sérgio, cuja impressionante performance foi essencial para a conquista.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Um levantamento do Toró Tático evidenciou a importância do Super Mário, além de apresentar outras curiosidades. Artilharia, quem foram os principais garçons? E o mais “fominha” do time? Veja abaixo todos estes dados:

VEJA MAIS

Gols

Com 22 gols marcados ao longo da temporada, sendo 9 na Terceirona, Mário Sérgio brilhou como o artilheiro da equipe. A capacidade do atacante em balançar as redes adversárias demonstrou ser crucial para a campanha bem-sucedida do Paysandu.

Assistências

Outro jogador que os números apontam destaque na temporada – de forma surpreendente – é Bruno Alves. Afetado por algumas lesões musculares, o jogador não conseguiu ter o espaço que se imaginava. Ainda assim, o jogador conseguiu entregar números positivos. Além dos quatro gols no ano, foram 9 assistências, sendo o maior garçom. Robinho, que chegou a Série C já em andamento, também contribuiu significativamente com 7 assistência.

Quem mais jogou

Nos jogos mais disputados, novamente Mário Sérgio aparece no topo, com 44 partidas. Nomes como João Vieira e Wanderson também se destacaram, cada um com 41 e 34 jogos, respectivamente. Bruno Alves também esteve presente em 34 partidas, consolidando sua posição vindo do banco de reservas.

Esses números refletem um 2023 que parecia caminhar para mais uma tragédia, mas finalizou sendo de sucesso para o Paysandu. Mário Sérgio, Robinho e outros jogadores desempenharam papéis cruciais na conquista do acesso à Série B de 2024.