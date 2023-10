Hélio dos Anjos fala pela primeira vez sobre renovação com o Paysandu: ‘vontade grande de ficar’

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, falou pela primeira vez sobre a possibilidade de renovação de contrato com o clube alviceleste. Em entrevista à jornalista Syanne Neno, o treinador disse que tem uma vontade "muito grande" de permanecer em Belém, mas que delegou ao agente as tratativas para ampliação de vínculo com o Papão. O atual acordo de Hélio com o Bicola termina no dia 31 de dezembro.

"Eu não sei se o Maurício procurou o meu agente. Eles têm uma relação muito boa. Eu não quero ter pressa quanto a isso (renovação). Não vou colocar na parede um clube que gosto tanto, como o Paysandu. Quero deixar claro que a minha vontade é muito grande de continuar. Agora, tudo depende de acertos e que a gente possa absorver a ideia do que é jogar uma Série B", explicou.

Além disso, Hélio dos Anjos condicionou a permanência dele na Curuzu à renovação de contrato com dois jogadores: Robinho e Wanderson. Segundo ele, os atletas serão pilares da equipe que vai disputar a Série B na próxima temporada.

"Robinho e Wanderson são essenciais pro ano que vem. O Robinho tem uma automática de renovação. Ele, inclusive, trouxe a família toda pra cá. Agora o Wanderson foi o jogador que mais cresceu desde que eu cheguei. É um atleta simples que hoje joga em nível de Série A", disse.

Esta é a terceira passagem de Hélio dos Anjos no comando técnico do Paysandu. Vindo da Ponte Preta em julho deste ano, o treinador comandou a equipe alviceleste em 15 partidas, sendo oito vitórias, três empates e quatro derrotas.