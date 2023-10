Zagueiro do Paysandu é submetido a procedimento cirúrgico

Paulão, zagueiro do Paysandu, foi submetido a um procedimento cirúrgico, na manhã da última sexta-feira (13), no Hospital Mater Dei - Porto Dias, em Belém. Segundo o clube bicolor, o atleta foi operado no Hospital Mater Dei - Porto Dias, em Belém e a cirurgia ocorreu com sucesso.

O atleta se machucou no Estádio Banpará Curuzu, durante a disputa com o Náutico-PE pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no último dia 13 de agosto.

Segundo o clube, o procedimento foi realizada pelo médico do Paysandu, Edilson Andrade, por vídeo de reconstrução ligamentar do joelho direito, para restaurar a estabilidade articular do zagueiro. Ainda, segundo informações do Paysandu, o prazo de recuperação será de, aproximadamente, oito a nove meses.

Paulão recebeu alta na manhã deste sábado (14) e na próxima segunda-feira (16), segundo o Paysandu, após a primeira sessão de fisioterapia, o jogador concederá entrevista coletiva à imprensa, no Estádio Banpará Curuzu, às 15h, acompanhado do médico Edilson Andrade.