Sem Paulão e Mário Sérgio, Paysandu está escalado para receber o Pouso Alegre

O Paysandu divulgou a escalação para o jogo deste domingo (20), às 19h, na Curuzu, contra o já rebaixado Pouso Alegre. A partida vale a classificação antecipada para o Papão, após os resultados favoráveis na rodada. O técnico Hélio dos Anjos não conta com o zagueiro e capitão Paulão, que passou por uma cirurgia no joelho, e com Mário Sérgio, que cumpre suspensão. Confira o time titular do Bicola:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!