Descartado por time da Série B, Robinho se tornou a liderança técnica do Paysandu no acesso

O líder do grupo de jogadores que conseguiu o acesso para a Série B chama-se Robinho. Currículo incontestável, jogou nos maiores clubes do Brasil e sempre contribuiu dentro de campo nas conquistas por Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. O meia, de 35 anos, assumiu a braçadeira de capitão com a lesão do zagueiro Paulão e foi importante na liderança técnica do time na campanha do time na Série C.

Robinho chegou no pacote de contratações quando Marquinhos Santos ainda era treinador do Paysandu. O meia chegou com outros cinco jogadores para o restante da competição, e dessa leva três deles foram titulares no quadrangular: Robinho, Nicolas Careca e Wellington Carvalho. Paulão chegou e assumiu o papel de líder do elenco, mas se contundiu na vitória contra o Náutico e perdeu o restante da temporada.

Então o meia assumiu esse papel de liderança do time de Hélio dos Anjos. Porém, o começo da passagem do camisa 20 não foi tão empolgante. Apesar de ter dado duas assistências em lances de bola parada nas três primeiras partidas, o jogo com a bola rolando de Robinho ainda não tinha convencido o torcedor do Paysandu. O jogador teve uma passagem ruim no Avaí, na disputa da Série B, e só começou a engrenar com boas atuações depois da chegada de Hélio dos Anjos ao clube.

A chegada do treinador e a revolução na preparação física do time impactou no crescimento de vários jogadores do elenco, um deles foi o meia Robinho. Sob o comando do treinador, o jogador marcou dois gols e deu quatro assistências em 12 jogos. Números que fizeram dele o jogador com mais assistências (6) e o meia com mais participações em gol (8) da Série C. E segundo o site de estatísticas de futebol Sofascore, o camisa 20 é o jogador com mais chances criadas por jogo (2.1 de média), muito por conta da bola parada eficiente e o maior envolvimento do jogador no campo de ataque neste quadrangular.

Em 2021, Robinho também fez parte de uma campanha de acesso ao Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o meia era do Coritiba, que jogava a Série B e fazia parte de um elenco robusto para o nível da competição. Diferente do contexto do Coxa, Robinho é o principal ponto de referência técnica e o jogador com mais rodagem no alto nível do futebol brasileiro.

Na campanha, o meia foi o principal ponto de desafogo de jogadas, de cadência no meio-campo e lances de bola parada do esquema tático do treinador Hélio dos Anjos. Espantou o peso de ser um “medalhão”, que no futebol paraense esse tipo de jogador não costuma dar certo. Com a preparação física ideal, o meia passou a correr mais por mais áreas do campo e se entregar de corpo e alma junto com os liderados dentro de campo.

O jogo emblemático de Robinho nesta campanha foi a partida contra o Botafogo-PB, no Almeidão, pelo quadrangular que praticamente selou o acesso do Paysandu para a Série B de 2024. O meia deu assistência, marcou o gol da vitória e fez uma das grandes atuações individuais na temporada de 2023, colocando o jogo no bolso.

Se o Paysandu está na Série B do ano que vem, é graças às atuações de Robinho no quadrangular. O jogador subiu de produção no momento certo, abraçou a causa bicolor e liderou o elenco de 2023 para o maior objetivo conquistado pelo clube nos últimos cinco anos. Paulão mostrou que era o nome perfeito para a liderança do time, mas Robinho substituiu muito bem e está na história do clube como o capitão do acesso.